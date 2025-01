"Via del Casone, disagi pesanti sulla viabilità"

Interventi sulla rete dell’acquedotto in via del Casone, previsti 180 giorni di lavori e per la viabilità sono pesanti i disagi dovuti al traffico a senso alternato. "Se davvero il cantiere resterà aperto per mesi invito chi di dovere in amministrazione a cercare soluzioni migliori". Lidia Iezzi, segretario del Pd di Civitanova, solleva un problema con cui ogni giorno gli automobilisti fanno i conti in questo periodo, su una strada che è by pass tra la zona commerciale, la statale adriatica e la zona sud della città.

"Per mancanza di soluzioni, vedi il sottopasso ferroviario - premette - negli anni è diventata l’alternativa a una provinciale ormai costantemente bloccata tra ferrovia e mancate rotatorie". E partendo dal fatto che in via del Casone si è riversata la viabilità che attraversa la città per raggiungere la zona commerciale e ritorno, fa notare "come l’attuale organizzazione del traffico a seguito dei lavori alla rete idrica, nei pressi del passaggio a livello non dà la possibilità di girare in via Gronchi, cosa che alleggerirebbe di molto il carico di auto verso la provinciale, non costringendo chi è diretto verso via Einaudi ad aspettare il semaforo e ad immettersi in due rotatorie".

L’esponente dei Dem insiste su via Gronchi "perché la chiusura provoca intasamenti in via Einaudi e alla rotatoria Paciotti, impraticabile ormai nelle ore di punta, altra zona da bollino rosso con file infinite, ora peggiorata anche a causa del blocco di via del Casone". "Ma davvero - conclude Iezzi - ci dobbiamo rassegnare all’insostenibilità della mobilità a Civitanova? Senza considerare gli spaventosi aumenti di edificato che non tengono conto dell’impatto urbanistico anche dal punto di vista del traffico. Case e centri commerciali aumentano, ma le strade sono sempre quelle".