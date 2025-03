"Via Favorino, apertura difficile"

La riapertura di via Favorino, una delle strade principali del centro di Camerino, al centro dell’appuntamento "A tu per tu con voi", tenuto dal sindaco Roberto Lucarelli sui social

"Per quanto concerne l’apertura di via Favorino, ossia del tratto tra l’ex hotel I Duchi e il polo Granelli – ha spiegato – ci vorrà ancora qualche giorno. L’amministrazione deve eseguire l’ultimo intervento di messa in sicurezza di alcuni edifici. Sulla messa in sicurezza di queste strutture avremo a giorni il decreto da parte dell’Usr. L’apertura di quel tratto di via sarà di certo complessa, poiché in questi giorni inizieranno sia i lavori dell’hotel I Duchi, che quindi insisteranno su quella viabilità, così come la demolizione di palazzo Granelli e di un altro palazzo. Completate queste opere, laddove i cantieri di ricostruzione lo permettano, sarà riaperto anche quest’ultimo tratto di via Favorino".