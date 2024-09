Viale Italia è un campo da gioco. Promossa la festa dello sport

Quindici associazioni per tredici differenti discipline sportive. Ecco alcuni dei numeri della prima edizione di "A tutto sport", ovvero la festa dello sport organizzata dal Comune di Corridonia. Nel pomeriggio di ieri viale Italia si è trasformato in un grande campo da gioco, con un punto ristoro allestito dal comitato festeggiamenti Santa Maria, dove protagonisti sono stati i tanti giovanissimi che si sono cimentati su diverse discipline, animando un percorso che si snodava dalla Chiesa di Santa Croce sino a Porta Romana, e per le società è stato inoltre un modo per mettersi in vetrina.

A partecipare numerose realtà presenti da anni sul territorio ma anche intervenute dai comuni limitrofi: Sacen Corridonia (atletica), Sutor Academy Montegranaro (basket), Bocciofila Corridonia (bocce), Cska Corridonia (calcio), Asd San Claudio (calcio), Corridonia Calcio (calcio), Futsal Fight Bulls (calcio a 5), Club Corridonia (ciclismo), Ginnastica Corridonia-Mogliano (ginnastica artistica), Spazio Karate Tolentino (karate), Pallavolo Corridonia (pallavolo), Polisportiva Juvenilia Pollenza (pattinaggio), Tennistavolo Corridonia (ping-pong) Tennis Corridonia (tennis) e Macerata scherma (scherma).

Diego Pierluigi