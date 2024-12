"Videosorveglianza e più forze dell’ordine di notte"

"Ho telefonato personalmente agli infermieri vittime dell’aggressione. Poi, insieme al direttore generale dell’Ast, Marco Ricci, ho incontrato parte del personale sanitario del pronto soccorso di Macerata, al quale ho portato la solidarietà e il sentimento di vicinanza e gratitudine miei personali, del presidente Acquaroli e di tutta la giunta". Così Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, a seguito di quanto accaduto all’ospedale di Macerata. "Il personale – prosegue Saltamartini – ci ha rappresentato il proprio sentimento di turbamento per quanto accaduto ed è per questo che poi ho incontrato il prefetto di Macerata (Isabella Fusiello, ndr) al quale ho chiesto di aumentare i servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine anche in orario notturno". L’assessore ha dato indicazioni all’Ast affinché siano rafforzate le misure di sicurezza, implementando i sistemi di monitoraggio affinché operatori della sanità e cittadini possano sentirsi al sicuro. Già oggi ci sarà una riunione tecnica per valutare il da farsi. Allo studio ci sono due interventi: uno è quello di aumentare i sistemi di videosorveglianza, un altro è quello che prevede l’installazione di un pulsante di "alert" schiacciando il quale si attiva tempestivamente la sicurezza. Ma è possibile che sia potenziato anche il posto di polizia, in particolare, con riferimento all’orario.

f. v.