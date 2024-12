Vigilanza e decoro. Disoccupati e pensionati in aiuto della collettività

A Treia torna il servizio civico di sorveglianza, un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. Si tratta di un’iniziativa che unisce inclusione sociale ed attenzione al territorio. I cittadini disoccupati o pensionati potranno quindi dare il proprio contributo alla collettività svolgendo attività fondamentali per la sicurezza ed il decoro della città. Tra i diversi compiti da svolgere ci sarà l’aiuto a bambini e ragazzi nell’attraversamento di strade vicino alle scuole, la vigilanza dei giardini pubblici e delle aree gioco, ed il supporto a tutte quelle attività scolastiche per i più piccoli. Il servizio prevede un impegno massimo di quattro ore al giorno. Questa iniziativa è rivolta a tutti i cittadini di Treia con almeno 29 anni, disoccupati o pensionati e con idoneità fisica certificata. Particolare attenzione sarà riservata a coloro che vivono situazioni di disagio socio-economico o di isolamento, segnalate dal Servizio Sociale. Le candidature devono essere presentate all’Ufficio Servizi alla Persona entro le 12 del 7 gennaio 2025.