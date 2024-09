Villa Buonaccorsi apre i cancelli. Visite guidate nel giardino

In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2024, è prevista per domani una nuova apertura straordinaria dei giardini all’italiana di Villa Buonaccorsi, nella zona di Contrada dell’Asola a Potenza Picena. Va ricordato che nel 2022 il complesso settecentesco è stato comprato all’asta dal ministero alla cultura, esercitando il diritto di prelazione. E mentre stanno andando avanti i lavori per la messa in sicurezza della dimora storica, domani sarà possibile per chiunque partecipare alla visita guidata in quei magnifici giardini all’italiana. Il giro durerà circa 40 minuti e sarà consentita, per ciascun turno, la partecipazione di massimo trenta persone. Gli orari di inizio delle visite saranno i seguenti: 9.30, 10.30 e 11.30; nel pomeriggio sempre tre turni: 14.30, 15.30 e 16.30. Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuare tramite il sito villabuonaccorsi@cultura.gov.it.