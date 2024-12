Villaggio di Natale e tanti altri eventi

Dicembre di festa a Gagliole, pronto un calendario ricco di eventi per giovani ed anziani. Si partirà il 9 dicembre alle 21 con il focaraccio per la "Notte della venuta" a Selvalagli. Il 14 Natale sotto La Rocca nel centro storico e alla casa di riposo A. Chierichetti a partire dalle 15, verrà aperto il villaggio di Babbo Natale del Polo Nord e della Casa degli Elfi. Previsti giochi per bambini e rompicapo natalizi, mercatini di Natale, degustazioni, canti dei bambini della scuola. Ci sarà la mostra dei presepi fantasiosi e dei disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria. Previsti giochi per bambini e rompicapo natalizi, mercatini di Natale, degustazioni, canti dei bambini della scuola. Il giorno seguente verrà aperto il presepe artistico-meccanizzato. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, dal 15 dicembre al 12 gennaio. Nel giorno della vigilia di Natale, alle 22, al centro sociale, si terranno messa e scambio di auguri. Il 5 gennaio Befana con i nonni alla casa di riposo dalle 16.30.

Lisa Grelloni