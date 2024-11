Violenza contro le donne: "Crescono le richieste d’aiuto tra le ragazze, molestie pure dagli amici"

Nel 2023 si erano rivolte al Cav Centro antiviolenza provinciale 263 donne. Quest’anno, dal primo gennaio al 31 ottobre siamo già a 278. Di cui 182 hanno bussato allo sportello di Macerata, 78 a Civitanova, 11 e Porto Recanati e 7 a Castelraimondo. Si contano 164 madri e 176 minori vittime di violenza assistita. La maggior parte delle donne sono italiane; tra le altre nazionalità ci sono albanesi, cubane e rumene. Arriva al 55 per cento la percentuale di coloro che hanno un’occupazione, il 4 per cento è rappresentato da studentesse, il 6 per cento da pensionate, il 20 per cento da disoccupate. Mentre il 14 per cento delle donne ha un’occupazione saltuaria e l’1 per cento è inabile. "Il dato preoccupante degli ultimi anni – spiega Elisa Giusti (foto), coordinatrice territoriale servizi antiviolenza, alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne – riguarda la sempre più costante richiesta da parte delle giovani donne, tra i 16 e i 25 anni. Per molte ragazze e molti ragazzi, il controllo e la gelosia sono forme di amore (controllo del cellulare, dei profili social, dell’abbigliamento, delle persone e dei luoghi che si frequentano). Molte riferiscono di aver subito molestie come offese e contatti fisici indesiderati (in discoteca, per strada, a scuola) e ci sono ragazze che hanno subito violenze sessuali non da sconosciuti ma proprio da amici o conoscenti. Il mondo che li circonda li spinge a una cultura del controllo del corpo, ma senza insegnare loro come gestire le emozioni di questo tempo: la paura, la rabbia e la delusione". Il Cav Sos Donna è gestito dalla cooperativa Il Faro ma il titolare è l’ambito territoriale sociale (Ats) 15 con capofila il Comune di Macerata. "Siamo impegnati su questo fronte in maniera stabile, strutturata e continuativa – dichiara la vicesindaco, assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità Francesca D’Alessandro –. Per affrontare la problematica è necessario lavorare con sistematicità, non a spot. Come assessorato alle politiche sociali e capofila dell’Ats 15, che gestisce i fondi del Cav provinciale, puntiamo alla prevenzione e al contrasto delle forme di violenza". D’Alessandro sottolinea come i ragazzi manifestino sempre più atteggiamenti aggressivi. "Lavoriamo con i giovani e nelle scuole per diffondere la cultura del rispetto (progetto "Guardami negli occhi") – aggiunge –. Importante anche la formazione del personale, negli ospedali, nelle farmacie e negli sportelli degli enti comunali per intercettare segnali precoci. Il Cav, che offre consulenza legale e sostegno psicologico, è formato da professionisti con tanta esperienza. Lavoriamo a stretto contatto con le forze dell’ordine e questa sinergia permette di intervenire in maniera preventiva ed efficace".

Contatti: Cav Sos Donna 0733.256487, cavsosdonna@comune.macerata.it. Il numero antiviolenza attivo h24: 1522. Pagina Facebook @ilfarosociale.it, pagina Instagram @sportelloantiviolenza. Gli sportelli sono attivi nelle seguenti città. Macerata in piazza Mazzini 36 (3666701418), giorni e orari di ricevimento lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14 alle 18. Civitanova in via Nelson Mandela 6 (3895878474), lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 15 alle 18. Castelraimondo in via Damiano Chiesa 12, mercoledì dalle 10 alle 12. Porto Recanati in corso Matteotti 230, giovedì dalle 10 alle 12.