Violenza di genere. Se ne parla al cinema

Al cinema Italia Edoardo Leo ha discusso in videocollegamento con la consigliera Sabrina De Padova e la psicologa Luciana Del Grosso sul tema violenza di genere (nella foto).

Con l’appoggio dei titolari Monica e Marcello Perugini, si è dato vita a un nuovo modo di vedere il film in programma, di cui Leo ha dato la chiave di lettura.

La vice sindaca Francesca D’Alessandro ha informato che a Macerata è presente una realtà come il Cuav, centro per uomini autori di violenza maltrattanti, e che proporrà la visione del film nelle scuole. Secondo la consigliera De Padova, sarebbe molto interessante prevedere un incontro iniziale, di preparazione prima delle visione dei film, ed un dibattito successivo proprio per analizzare il messaggio trasmesso, per un confronto costruttivo e di crescita personale.

"È stato molto emozionante confrontarsi direttamente con l’autore del film, che ringraziamo per la sua estrema disponibilità e sensibilità ad una tematica così importante", ha detto la De Padova. Nel film, dove Leo riscrive l’Otello shakespeariano in dialetto romano e napoletano, si ripercorrono la violenza, le gelosie, l’anaffettività, il razzismo, il maschilismo, il patriarcato.

Sono realtà purtroppo ancora molto attuali. Un film che mette in evidenza come non ci siano stati molti cambiamenti a livello culturale, non siamo evoluti, ma la colpa di questi pregiudizi, stereotipi sociali e culturali è di tutti noi. Questo incontro ha dato spunto a riflessioni e a degli interventi anche da parte del pubblico, anche di uomini vittime di violenza.