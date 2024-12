Violenza e bullismo si combattono a scuola

Lezioni di teoria e poi incontri pratici in palestra per studenti che attraverso la Federazione Italiana del Judo Lotta Karate e Arti marziali impareranno a riconoscere e ad affrontare la violenza di genere e il bullismo. Si chiama progetto ‘MGA-Metodo Globale di Autodifesa’ quello finanziato con 4.000 euro dal Comune e in collaborazione con lo Sportello Informadonna. Palazzo Sforza ha accolto la proposta presentata dalla Fijlkam (Comitato regionale Marche) per un sistema di difesa basato "sui principi di flessibilità e cedevolezza su cui si fondano le arti marziali" è scritto nella delibera con cui la giunta ha dato il via libera all’attuazione del progetto.

Si tratta di un percorso rivolto agli studenti delle scuole superiori. La prima tappa è un incontro teorico, della durata di due ore e la partecipazione di due operatori, che attraverso le proiezioni di slides apriranno con gli studenti un dibattito interattivo. Si parte dal concetto di violenza per portare gli studenti ad individuare soluzioni concrete per riconoscerla e affrontarla e ogni intervento avrà un costo di 400 euro, che scende a 300 se proposto a più istituti superiori. Non è tutto qua, perché sono previsti incontri pratici in palestra per classi singole, con la presenza di alcuni operatori per tre ore complessive per ogni classe, al costo di 25 euro l’ora. Inoltre, garantito un incontro di due ore con i genitori degli alunni che avrà lo scopo di riconoscere situazioni di rischio, sempre con l’aiuto di slides e di operatori e questo al costo complessivo di 400 euro.

Infine, è previsto un incontro di due ore, aperto alla cittadinanza, da realizzare anche con il coinvolgimento delle forze dell’ordine in cui gli operatori forniranno consigli e comportamenti corretti per limitare la possibilità di essere vittime di reati come truffe e furti, iniziativa dal costo di 400 euro. Quattro gli istituti scolastici superiori coinvolti e 4.000 euro la somma stanziata dal Comune per attuare il progetto. Con l’obiettivo di affrontare il delicato tema legato alla violenza di genere e al bullismo con le giovani generazioni.