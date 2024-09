Vita Vita accende Civitanova. Si parte con l’omaggio a Battiato

Dopo il giro di boa dell’anniversario, festeggiato lo scorso anno, Vita Vita lancia la sua ventunesima edizione con due eventi di avvicinamento alla kermesse finale di sabato 7 settembre, quando il centro di Civitanova diventerà il palcoscenico itinerante cuore pulsante della manifestazione. Così, il direttore artistico e ideatore Sergio Carlacchiani ha pensato al format Folate di Vita - Caleidoscopio di voci e suoni abitati dal pensiero, con due serate dove la musica si farà poesia. Il via a questo speciale aspettando Vita Vita è in calendario domenica primo settembre, alle 18.15 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, con L’ombra della Luce e l’omaggio a Franco Battiato della cantante Claudia Fofi con Andrea Rellini al violoncello e Paolo Ceccarelli alla chitarra. Affrontare il vasto repertorio di Franco Battiato in un concerto non è impresa semplice. Si ha a che fare con un classico contemporaneo, un autore che ha spaziato tra mondi e generi musicali diversi con un raro eclettismo. La sintesi cercata è guidata dal filo del senso nei testi scelti, un filo mistico, spirituale, filosofico, esistenziale e a tratti politico. L’intreccio della voce con la chitarra elettrica e il violoncello, che si incaricano di arrangiare in un set minimale le complesse architetture musicali di Battiato senza sacrificarne le linee fondamentali e cercando di evitare le banalizzazioni, rendono questo concerto un vero e proprio gesto artistico condensato in un amorevole tributo. Non una riscrittura, ma un atteggiamento più simile a quello del musicista classico di fronte alla partitura. Quindi, venerdì 6 settembre, alle 21.30 al cineteatro Rossini di Civitanova arriverà il cantautore Francesco Baccini (nella foto) con lo spettacolo Archi e Frecce. A lui sarà consegnato dal sindaco il Premio VitaVita alla carriera. Archi e Frecce è uno spettacolo unplugged ironico e al tempo stesso intimista che unisce due mondi musicali: la vena rock-blues del Baccini che tutti conoscono e il lato classico della sua formazione musicale giovanile.

Numerosi i brani in scaletta, quelli immancabili e quelli meno conosciuti o raramente eseguiti live; inoltre, non mancheranno omaggi a Fabrizio De André, Luigi Tenco e un brano inedito. L’ideatore e direttore del Festival Internazionale di Arte Vivente, Sergio Carlacchiani assicura originalità, qualità e cura eccellenti nei due spettacoli. Per i due concerti i biglietti sono in vendita su Vivaticket (online, punti vendita e circuito Amat). Inoltre biglietteria dei teatri Rossini e Annibal Caro.