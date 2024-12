Vrioni stende il Montecchio. La Maceratese scappa

MACERATESE

2

K SPORT MONTECCHIO

0

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia (41’ st Del Moro), Lucero, Nicolosi, Vanzan; Bongelli, Nasic, Ruani (33’ st Grillo); Oses (33’ st Mastrippolito), Vrioni (33’ st Cirulli), Albanesi (20’ st Bracciatelli). All. Possanzini.

K SPORT MONTECCHIO: Cerretani; Kalombo, Notariale, Nobili, Baruffi; Carta, Torelli (30’ st Guglielmo), Sakaj (13’ st Fiorani); Di Pollina (13’ st Gurini), Micchi, Peroni. All. Magi.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Reti: 30’ pt e 4’ st Vrioni.

Note: spettatori circa 1300; ammoniti Peroni, Kalombo, Notariale, Carta, Nobili; angoli 3-6; recupero 2’+5’.

Un’altra domenica da incorniciare per la Maceratese. I biancorossi si aggiudicano con pieno merito il big match con la sua più immediata inseguitrice, il Montecchio, centrando così la quinta vittoria di fila senza subire gol, portando il vantaggio sui pesaresi a +7 e laureandosi campioni d’inverno con una settimana di anticipo. È stata una partita bella e divertente, con quella ospite che si è dimostrata la migliore formazione finora scesa all’Helvia Recina. Ma contro i ragazzi di Possanzini, sempre più in fiducia dei propri mezzi, anche i biancorossi dell’ex Magi hanno dovuto alzare bandiera bianca. Quasi perfetto l’undici di casa: Gagliardini sempre attento nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa, difesa impenetrabile, centrocampo attento e manovriero, attacco che, senza lo squalificato Cognigni, ha puntato tutto sulla velocità di esecuzione, con Vrioni, autore di una doppietta, meritevole di una citazione particolare. Nelle file del Montecchio sono piaciuti soprattutto Baruffi, Torelli e Pieroni.

La cronaca. Primo tempo equilibrato e con continui rovesciamenti di fronte. Dopo un colpo di testa a lato di Peroni e una conclusione alta di Albanesi, ospiti pericolosi al 18’: incertezza di Nicolosi, ma Gagliardini è reattivo ed esce fuori area ad anticipare l’incursione di Peroni. Per sbloccare il match ci vuole un episodio, che arriva al 30’. Montecchio in avanti, Ciattaglia ruba palla e lancia in profondità Vrioni sul quale il giovanissimo portiere Cerretani è in netto vantaggio, ma svirgola clamorosamente il pallone che finisce proprio sui piedi di Vrioni che non deve fare altro che depositare il pallone in rete. La replica ospite è affidata a Baruffi il cui rasoterra non sorprende Gagliardini. Maceratese che sfiora il bis con Vrioni (tiro alto) e Nasic (pallone a fil di palo). L’ultima emozione del primo tempo è un tiro cross di Baruffi, la cui traiettoria per poco non sorprende Gagliardini, ma il pallone sfila sul fondo.

Nella ripresa il Montecchio parte forte, ma il contropiede della Maceratese è subito letale. Percussione di Ruani che lancia alla perfezione in profondità Vrioni, il quale s’incunea fra la coppia centrale difensiva avversaria e con un preciso rasoterra non lascia scampo a Cerretani, stavolta del tutto incolpevole. Il Montecchio gioca il tutto per tutto e si riversa in avanti, esponendosi però alle ripartenze della Rata, che potrebbe fare tris con il sempre ispirato Vrioni e con il subentrato Cirulli. La pressione ospite crea invece zero occasioni. Al fischio finale il popolo maceratese in coro: la capolista se ne va.