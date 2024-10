Yuasa, resta l’amarezza: "Ora pensiamo a Trento"

Amarezza per quel quarto set in cui poteva girare la sfida di Taranto, nelle parole di coach Ortenzi al termine del 3-1 in terra tarantina della Yuasa Battery Grottazzolina.

"A Taranto dovevamo fare la stessa cosa della settimana passata – commenta Ortenzi - ovvero restare attaccati all’avversario e prendere tutte le occasioni favorevoli. Lo abbiamo fatto solo a tratti e quando lo abbiamo fatto siamo rimasti lì nonostante le difficoltà in attacco, dove non avevamo tante soluzioni. Ci sono dei momenti in cui sbagliamo troppe cose semplici, un po’ per la fretta e un pò perché se sei sempre al 100% alla fine qualcosa paghi. Abbiamo avuto occasioni per girare la gara dalla nostra parte nel quarto e con situazioni semplici da sfruttare. Al netto di qualche buon turno in battuta anche a Taranto in quel fondamentale potevamo avere maggiore pazienza e incidere di più".

La voglia mostrata è quella giusta anche se i dettagli sono ancora da limare, oltre al recupero degli infortunati. Ma c’è da farlo in fretta visto che domenica arrivano i Campioni D’Europa in carica dell’Itas Trentino, prima gara di un super trittico che si completa con Milano e Perugia sulla strada di Mattei e compagni.

"I complimenti per lo spirito combattivo vanno bene e noi dobbiamo mantenerlo senza cedere al fatto che siamo in un momento di difficoltà. Ci deve servire per costruirci alternative e arriverà un momento che le difficoltà le avranno gli altri; se noi in quel momento non avremo mollato le occasioni buone le avremo noi. Non possiamo essere contenti di andare via da Taranto senza punti, ma ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto e continuiamo lavorare".

"Ci aspetta ora – prosegue il coach – un trittico importante, in primis arriva Trento da noi e proveremo a fare in casa nostra la miglior pallavolo anche contro i Campioni d’Europa. Intanto recuperiamo pian piano tutti i pezzi, anche per allenarci nel modo migliore possibile. Trento, Milano e Perugia non sono i migliori avversari possibili in questo momento. Ma il campionato ci dimostra che la pallavolo è equilibrata e se abbiamo il giusto approccio e nelle giuste condizioni possiamo portar via sempre qualcosa. Noi la dobbiamo pensare sempre in questo modo – conclude Ortenzi – e restare sempre attaccati a tutti".