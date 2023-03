Altra sconfitta, la Lube sull’orlo del baratro

WithU Verona

3

Cucine Lube Civitanova

2

WITHU : Spirito 2, Keita 20, Grozdanov 12, Sapozhkov 27, Mozic 15, Mosca 10, Gaggini (L), Magalini 0. N.E. Bonisoli, Vieira De Oliveira, Zanotti, Cavalcanti, Jensen, Cortesia. All. Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 6, Yant Herrera 17, Chinenyeze 11, Zaytsev 23, Nikolov 13, Anzani 9, Bottolo 1, Garcia Fernandez 0, D’Amico (L), Balaso (L), Gottardo 0. N.E. Ambrose, Penna, Sottile. All. Blengini.

Arbitri: Puecher, Braico.

Parziali: 24-26, 25-20, 20-25, 25-23, 15-11.

Note: durata set: 31′, 27′, 28′, 32′, 22′; tot: 140′.

Ancora una sconfitta. La strada per la Lube Civitanova si fa sempre più in salita con le semifinali scudetto che si allontanano ancora di un passo. La squadra di Blengini dà la sensazione di poter sbancare Verona dopo un primo set giocato ad ottimi livelli, in cui ha saputo capitalizzare tutti i momenti chiave. Ma la WithU è una formazione che non molla mai, vince il secondo set, sembra poter crollare dopo il terzo set, ma si rialza ancora una volta ed alla fine porta a casa il successo con il punteggio di 3-2. Per Civitanova strada in salita ma non del tutto chiusa, servirà un’impresa già a partire da domenica per provare a tenere aperta la serie. Nei prossimi giorni Zaytsev e compagni dovranno riuscire a modificare quello che non è andato per il verso giusto nelle prime due gare e cambiare immediatamente rotta.

La gara. La Lube ha voglia di riportare subito la serie in parità ma le prime battute del primo set di gioco sono tutte dei padroni di casa, che danno la sensazione di poter ricominciare da dove aveva finito a Civitanova. Verona spinge nel primo set e vola subito avanti sul 5-3. La Lube però nel momento di difficoltà riesce subito a reagire, si riporta in scia e poi prova anche a passare andando sul 15-18. E’ una battaglia con Verona che riesce anche ad arrivare al set-point, ma la Lube riesce ancora a trovare l’inerzia per reagire e strappa il primo quarto ai vantaggi con il risultato 24-26. Nel secondo set però la situazione cambia con la WithU che riesce subito a conquistare un vantaggio importante, i padroni di casa volano subito sull’8-3, subiscono un piccolo momento di sbandamento ma ritrovano precisione e convinzione per tenere saldamente in mano le redini del match e conquistare la partita per 25-20. Si gioca sui nervi ancora più che sulla tecnica e nel terzo set è la squadra di Blengini a mettere le cose in chiaro dopo una partenza un po’ complicata. Dopo il 10-10, è la Lube che prende il controllo delle operazioni e conquista il set per 25-20. Alla ripresa del gioco la formazione marchigiana dà la sensazione di poter mettere le mani sulla partita va avanti anche sul 7-1 ma permette ai padroni di casa di rientrare e di conquistare il set per 25-23. Si gioca tutto al tie-break, ancora situazione di grande equilibrio. La Lube si affida a Zaytsev ma non basta e alla fine è Verona a conquistare la vittoria per 15-11.