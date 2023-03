Balaso e la chiave per gara quattro: "Da loro è dura"

In casa Lube ieri ha parlato il libero Fabio Balaso. "Nelle prime due partite, soprattutto guardando le statistiche, avevamo giocato alla pari con Verona, ma gli scaligeri si erano portati a casa due vittorie. I progressi in ricezione sono stati evidenti e hanno dato i frutti nel terzo match. Zaytsev si è inserito bene in copertura dando equilibrio e stabilità con il suo mix di esperienza e tecnica. Alleggerendo i compiti di Nikolov per buona parte dell’incontro, abbiamo permesso al nostro compagno di sorprendere gli avversari; Alex è stato l’uomo chiave della contesa, ma la strada è ancora lunga. Sarà più difficile in casa della WithU e, ancora una volta, conterà molto la ricezione. Oltre ad attaccare bene, i giocatori di Verona battono forte. Abbiamo risposto dal punto di vista della personalità? Avevamo parlato con Blengini dei troppi errori nei momenti topici dei set. In gara3, nell’occasione dell’ultimo parziale, abbiamo tirato fuori il vero carattere della Lube".