Calcio, la Recanatese licenzia l’allenatore Giovanni Pagliari. Due giorni prima l’esonero del fratello Dino alla Maceratese

Recanati, 14 febbraio 2024 – Due giorni fa era toccato a Dino Pagliari, esonerato dalla panchina della Maceratese in Eccellenza. Oggi è la volta del fratello Giovanni, allenatore della Recanatese in serie C, a cui il benservito è arrivato subito dopo la pesante sconfitta (1-4) contro il Rimini. Storie di calcio si intrecciano con quelle familiari, in questi giorni complicati per la Maceratese e la Recanatese.

L’esonero di Giovanni Pagliari è stato comunicato questa mattina dalla società giallorosso. “Il provvedimento è stato preso con accordo consensuale con il tecnico che era legato alla Recanatese fino a giugno 2025. Ancora una volta Giovanni Pagliari ha dimostrato professionalità ed un rapporto forte e sincero con la Recanatese, anche in questo momento di grande difficoltà. Al tecnico la società rivolge un sentito ringraziamento per aver contribuito in modo determinante a scrivere pagine indelebili di storia, con la promozione in Serie C e la vittoria dello Scudetto Dilettanti. Ora la società è al lavoro per l'individuazione del nuovo tecnico che prenderà la guida della squadra”.