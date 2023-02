Coppa Campioni, La Santo Stefano giocherà in Austria

Da domani a sabato la Santo Stefano Kos Group sarà in Austria per giocare le partite del girone C di Coppa campioni di basket in carrozzina. La formazione di coach Roberto Ceriscioli sarà impegnata a Klosterneuborg per strappare uno dei due pass a disposizione per poter accedere alla fase successiva, da domani dovrà vedersela con i tedeschi del Sitting Bulls e del Lahn Dill, con gli spagnoli dell’Ilunion e con i francesi del Meaux.

Il campionato italiano si è chiuso con un successo della Santo Stefano Kos Group che ha battuto 76-55 lo Special Bergamo Sport Montello: con questa vittoria i marchigiani fanno 10 su 10 nella regular season. Un percorso cristallino che testimonia la competitività della formazione da coach Ceriscioli che ha le carte in regola per tagliare un prestigioso traguardo. "Alla fine della regular season – ha detto coach Roberto Ceriscioli – è doveroso premiare la squadra. In pratica un Mvp corale ai 12 giocatori per una prima parte da incorniciare". L’ultima partita della prima parte di stagione ha visto mattatore Domenico Miceli con 21 punti, seguito da Ghione con 18, quindi Giaretti 11 e Bedzeti 10. Dopo la prima parentesi con la Coppa Campioni si ritornerà al campionato quando l’11 febbraio inizieranno i quarti di finale con i portopotentini impegnati contro Reggio Calabria.