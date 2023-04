Ginnastica, la Sport Fire da applausi ai Regionali

Un oro, due argenti e un bronzo nel campionato regionale di serie A, il livello più alto. Seguiti da altre medaglie ai regionali di serie D. Insomma la scuola di ginnastica ritmica Sport Fire di Civitanova ha fatto il pieno partecipando all’importante manifestazione che a San Benedetto ha raccolto il meglio del settore. Per la serie A ci hanno pensato Alessandra Micucci e Benedetta Corvaro a regalare gioie alle tecniche Irina Pakhomova e Anna Ogarkova. In dettaglio la Micucci, categoria Junior 1, ha conquistato l’oro nella specialità attrezzo fune ed ha aggiunto il secondo posto nelle clavette. La Corvaro nella categoria Junior 2 si è messa al collo due argenti: attrezzo le Clavette e fune.

Gli insegnamenti delle istruttrici sono stati ripagati e gratificati anche dai risultati nella serie D. Lucia Belletti ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Giovanissime, medaglia d’oro per esercizio misto corpo liberocerchio. Nella stessa fascia d’età argento per Agnese Casucci esercizio misto corpo liberopalla. Nella categoria Allieve primo posto per Matilde de Florio nell’esercizio misto corpo liberofune. Ancora, Ilaria Galli medaglia d’argento esercizio misto corpo liberopalla e Kamela Shehu bronzo per esercizio misto corpo liberoClavette. Ulteriori soddisfazioni con le squadre ed in coppia. Seconde classificate categoria Giovanissime e nel corpo libero Gaetani Giorgia, Iafelice Alessia, Ameur Jolie; per le Allieve corpo libero terze classificate invece Matilde de Florio, Ilaria Galli, Lucia Belletti, Ania Cartechini. A coppia terze classificate, categoria Allieve, le gemelle Kamila e Kamela Shehu nell’esercizio di successione fune+palla.

Oltre alle medaglie a raffica, complimenti infine per le esibizioni delle più piccole. Per le baby non va assegnato il podio ma le civitanovesi hanno fatto il punteggio più alto. Bravissime Aria Ferretti, Anna Laura Ballone Burini, Marwa Bouizi.

Andrea Scoppa