La Cbf Balducci domenica a Firenze "Le toscane sono in crescita"

"Inizialmente ho visto le ragazze del Bisonte Firenze in difficoltà, poi la squadra toscana si è come accesa ed è una formazione che non molla". È la fotografia scattata dall’ex palleggiatrice Rachele Sangiuliano che per Sky ha commentato la vittoria al tie break delle toscane a Pinerolo nell’ultimo turno. Domenica la Cbf Balducci affronterà in trasferta il Bisonte Firenze in una gara che nasconde non poche insidie per il valore delle avversarie. "L’inserimento di Malinov al palleggio e della centrale Alhassan ha fatto sì che le toscane aumentassero il gioco al centro togliendo punti di riferimento alle piemontesi". C’è un altro aspetto che è emerso nella gara. "Quella – aggiunge Sangiuliano – di un team che non molla mai. Dopo quella partita il campionato ha osservato un turno di riposo per le Final Four di Coppa Italia e così la squadra ha potuto lavorare in palestra per due settimane sulle proprie identità con il nuovo tecnico e con un’altra palleggiatrice. Credo che saranno ancora più solide". Il Bisonte Firenze è una squadra che ha delle certezze nell’organico, giocatrici che hanno sulle spalle diversi campionati di A1 e alcune hanno obiettivamente un tasso tecnico elevato. Di certo per Macerata si profila un impegno complicato, però nello sport mai dire mai. Del resto le maceratesi sono riuscite all’andata a prendere punti contro formazioni più forti, per esempio Bergamo, e allora dovranno scendere in campo con più determinazione per pareggiare almeno la maggiore qualità delle avversarie. "Ho trovato – aggiunge Sangiuliano – le toscane in difficoltà in ricezione, c’è anche da dire che Pinerolo ha lavorato bene a muro e in difesa stancando in tal modo l’attacco delle avversarie". Nella partita contro Pinerolo sono emersi altri aspetti positivi della formazione che domenica riceverà la visita della Cbf Balducci. "C’è una bella intesa tra Malinov e Nwakalor, quest’ultima è salita di tono dopo il recente Mondiale. Poi le toscane hanno nella belga Britt Herbots una garanzia che, quando troverà la giusta intesa con la palleggiatrice, darà una grossa mano alla squadra di risalire la classifica". Nel frattempo la società Hr volley ha aperto la prevendita biglietti per il match tra Cbf Balducci HR Macerata e Vero Volley Milano, in programma alle 20.30 di sabato 11 febbraio al Banca Macerata Forum, si tratta dell’anticipo della quinta giornata di ritorno di A1 femminile.