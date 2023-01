"La Cbf Balducci è ancora in corsa Ma per salvarsi serve un exploit"

"La salvezza non è compromessa, ci sono ancora tante gare ma c’è anche la necessità che la Cbf Balducci sorprenda qualche big". L’ex centrale Giulia Pisani, ora commentatrice Rai, ha seguito la partita persa a Perugia dalle maceratesi al tie break. "Si è visto – aggiunge – quanta fatica abbia fatto Malik a mettere la palla a terra, la ragazza è stata condizionata dall’influenza. Mi sono chiesta anche perché Molinaro non sia partita titolare, ma tutto si è capito quando è stato detto che la squadra era alle prese con il male di stagione". L’influenza ha colpito anche Okenwa poco prima del via del match e quindi non è stata utilizzabile al posto di Malik. "Non mi aspettavo una Perugia così agguerrita, aveva in tasca i 3 punti e poi tutto è stato rimesso in discussione". Pisani ha giocato assieme ad Aelbrecht. "È un po’ indietro, però si tratta di una giocatrice dalla grande esperienza e sono convinta che in breve tempo tornerà ai suoi livelli". Occhi puntati sulla palleggiatrice Laura Dijkema. "È brava, però a volte ha un gioco troppo veloce che non dà respiro alle attaccanti, magari dovrebbe anche lavorare più con le centrali per avere così minore pressione sui lati".

La società informa che alle 15 di oggi sarà aperta la prevendita biglietti per il match tra Cbf Balducci HR Macerata e Reale Mutua Fenera Chieri, in programma domenica alle 17 al Banca Macerata Forum, terza giornata di ritorno di A1 femminile.