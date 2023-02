L’Attila Junior all’assalto del Pisaurum

"È una partita difficile e anche tanto importante: per vincerla dovremo giocare uniti in attacco e in difesa". Queste le parole di Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista della 18ª partita del campionato di serie C Gold, in programma domani alle 18 nel palasport Medi contro il Pisaurum 2000. "Il Pisaurum – prosegue Scalabroni – è una squadra di alta classifica, con una rosa di 10 giocatori che ruotano in campo, poi hanno tanta fisicità e aggressività. Inoltre, sono bravi nelle individualità e corrono molto. Invece, noi veniamo da un momento non bello: la sconfitta contro Jesi è stata inaspettata, mentre a Osimo ci poteva stare perdere. Ma ora dobbiamo fare meglio, consapevoli delle nostre qualità e delle certezze che avevamo fino a poco fa, dopo mesi di buon lavoro. All’andata abbiamo vinto grazie alla difesa, mentre nelle ultime partite siamo andati male proprio su tale aspetto. Dovremo difendere forte e giocare di squadra, in entrambi le fasi. Più che contenere l’avversario, dobbiamo impostare il match in base al nostro gioco. E ancora: sul parquet bisognerà mettere in pratica cose più semplici, ma fatte bene".