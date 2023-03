L’Halley Thunder Matelica conquista la salvezza La play Gramaccioni si è infortunata alla caviglia

Giornata da incorniciare - la 23ª di serie A2 femminile di basket - per la Halley Thunder Matelica: in un sol colpo, le ragazze di coach Orazio Cutugno sono tornate al successo dopo quatto stop di fila superando la Panthers Roseto (75-61) e hanno conquistato matematicamente la salvezza con tre giornate di anticipo. Dunque, la prossima sarà la terza stagione consecutiva in questa categoria. Inoltre, la squadra matelicese è tornata - all’interno della zona playoff - in piena corsa per la "post season". Tutto perfetto, se non fosse per l’infortunio alla caviglia patito dal play Benedetta Gramaccioni durante la gara contro le abruzzesi. Lo staff sanitario sta valutando l’entità della distorsione, ma è in forse la partenza della giocatrice per la Sardegna, dove la Halley Thunder gioca sabato alle 15.30 contro il Cus Cagliari. Peccato davvero per questo stop, proprio nel momento in cui Matelica recuperava finalmente le infortunate Alessia Cabrini e Asya Zamparini. È comunque soddisfatto il coach Cutugno: "Siamo molto contenti per la prestazione messa in campo, condita da un grande spirito di squadra, che ci ha permesso di superare le difficoltà del momento e quelle della partita stessa mettendo il ‘noi’ davanti a tutto, come priorità in difesa e in attacco". A tre turni dal termine della regular season ecco la classifica del girone: Empoli 38, La Spezia, Battipaglia e Patti 32, Firenze 28, Selargius 26, Matelica e Savona 24, Umbertide 22, Ancona e Roma 16, Vigarano 14, Cagliari e Roseto 8.

m. g.