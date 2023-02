Macerata sede della Coppa Italia di A3 "La Med Store pronta a organizzarla"

"Probabilmente si terrà a Macerata la Final Four di Coppa Italia di A3 di volley, siamo in attesa della comunicazione della Federazione". Francesco Gabrielli, gm della Med Store Tunit, ribadisce che la società ha fatto i suoi passi per organizzare questa manifestazione l’11 e il 12 marzo. "Ora – aggiunge – aspettiamo il via libera dalla Lega. Abbiamo lavorato su questa idea e grazie all’aiuto degli sponsor siamo pronti a far sì che Macerata torni alla ribalta nazionale in una manifestazione in cui siamo protagonisti e vogliamo giocare le nostre carte". La Coppa Italia è un trofeo che sarà conteso tra Med Store Tunit Macerata, Tuscania, Catania e Pineto. L’11 marzo si terranno le semifinali: Macerata-Tuscania e Catania-Tuscania, il giorno dopo ci sarà l’atto conclusivo della manifestazione. "C’è da attendere ancora qualche giorno per sapere se saremo investiti di questo compito". In città ci sono sensazioni positive perché si possa giocare al Banca Macerata Forum la fase finale della Coppa Italia.

Ma adesso c’è il campionato in cima ai pensieri, alle 18 di sabato i maceratesi, quarti in classifica, giocheranno a Savigliano, i piemontesi sono terzi con 6 punti di vantaggio. "Si tratta di una gara molto importante – spiega Gabrielli – per cercare di scalare una posizione in classifica. È difficile ambire alle prime due piazze perché è molto improbabile che Fano e Pineto possano perdere tanti punti". In testa alla classifica c’è Fano con 46 punti, Pineto ne ha 3 di meno, al terzo posto c’è Savigliano con 35 punti e quindi Macerata con 35.