"Recanatese, diamo continuità ai risultati"

"Quello che per noi deve rappresentare l’aspetto fondamentale è dare continuità ai risultati. Anche quei pareggi con San Donato ed Imolese, che magari potevano apparire tutt’altro che entusiasmanti, invece hanno contribuito, e non poco, alla nostra classifica". Così Giovanni Pagliari a due giorni dalla sfida interna con l’Alessandria che il tecnico giallorosso comunque non vuole "caricare" eccessivamente: "in realtà ci aspettano nove finali da qui al termine della stagione, da vivere davvero senza un attimo di sosta. Poi è chiaro: dopodomani è uno scontro diretto ma nel contesto dell’estremo equilibrio che c’è nel girone tutti se la possono giocare con chiunque".

Si riparte dalle ottime prestazioni recenti dove siete stati anche più forti delle assenze e delle emergenze: "a livello caratteriale la squadra ha sempre risposto alle mie sollecitazioni. Avremo qualche volta commesso degli errori tecnici, ma sul piano dell’impegno e della determinazione non siamo secondi a nessuno". Un occhio al campo ed uno all’infermeria, tenendo conto che Sbaffo rientra dopo il turno di squalifica scontato a Siena. Intanto Raparo è pienamente recuperato? "Non è semplicissimo smaltire un infortunio come il suo: ci vorrà ancora qualche giorno affinché raggiunga il top della forma. Peretti invece si è sottoposto mercoledì all’intervento chirurgico alla mano: forse oggi o domani torna con noi ed il suo rientro non dovrebbe avere tempi lunghissimi. Purtroppo invece Giampaolo si è nuovamente fermato e di sicuro domenica non lo avremo a disposizione". Considerata la situazione nel reparto offensivo che è quello che soffre maggiormente a livello di organico dopo lo stop di Paudice una pessima notizia: "faremo di necessità virtù e giocherà chi sta meglio e chi avrà dimostrato di correre di più". Due parole sul prossimo avversario battuto all’andata proprio con una rete di Sbaffo ad inizio ripresa: al di là della loro classifica e dei risultati ultimamente hanno disputato discrete prove: "sono una buona squadra, indubbiamente, ed in attacco con Sylla, Galeandro ed un giocatore molto esperto per la categoria coma Sasha Cori hanno diverse frecce al loro arco. In difesa fanno fatica? Qualche lacuna potrebbero averla, altrimenti non sarebbero terz’ultimi, ma dobbiamo avere massimo rispetto". È possibile individuare a 41 punti la quota salvezza? "Sono calcoli che non mi appartengono e li lascio agli altri".