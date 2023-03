Sbaffo è il riferimento continuo Senigagliesi spina nel fianco

Fallani 6. Gli attaccanti del Rimini arrivano spesso nella sua zona, ma lui, in pratica, per buona parte del match non deve mai metterci i guanti. O quasi mai perché la parata sul tiro di Rosso non è di quelle con un livello di difficoltà elevato, ma lui c’è. Non impeccabile, invece, sul gol di Tonelli nel finale. Un cross senza pretese che lo sorprende.

Marafini 6,5. Non ha un cliente facile e tutto sommato se la cava bene quando deve imporre l’alt a Piscitella. Il grado di pericolosità dell’avversario non diventa meno alto quando lì, in zona, arriva Rosso.

Ferrante 6,5. Nella sua zona usa fisico e tecnica Mencagli e c’è da dire che non deve sudare troppo per tenere a bada l’attaccante dei romagnoli.

Peretti 6,5. Fa ‘squadra’ con il compagno di reparto e per vie centrali i bomber avversari fanno davvero tanta fatica a passare. E pure Santini, che di gol in questa stagione qualcuno ne ha realizzato, ha vita difficilissima.

Ferretti 6. Dalla sua parte il Rimini è meno intraprendente. Quindi può anche concedersi il lusso di lasciare, qualche volta, la linea dei difensori.

Senigagliesi 6,5. E’ letteralmene una spina nel fianco per i biancorossi. Haveri fa di tutto per fermarlo, ma spesso non ci riesce.

Morrone 6,5. Ordine e buone idee. Non serve fare le piroette per mettersi in mostra e lui ne è la dimostrazione.

Alfieri 6,5. Tocca tanti palloni e sono quasi tutti indirizzati a dovere. Cosa non da poco in quella zona del campo nella quale la lucidità fa spesso la differenza.

Carpani 7,5. Non si fa pregare quando vede arrivare quel pallone sui suoi piedi, a due centimetri di Zaccagno. E non si fa pregare nemmeno nel finale quando, per la seconda volta, non perdona il numero uno avversario. E’ decisamente lui

Sbaffo 7. Ha buoni palloni per tutti i compagni, ma diversi ne capitano anche a lui per creare fastidi a Zaccagno. E’ l’uomo in più a Rimini come lo è stato per gran parte della stagione. Dal primo al sesto minuto di recupero è un punto di riferimento decisivo.

Guidobaldi 6,5. Se innescato sa sempre qual è la cosa giusta da fare creando non pochi prolemi agli avversari. L’intesa con Sbaffo c’è e si vede. Anche se di palloni buoni per fare male ai romagnoli sui suoi piedi ne passano pochi.