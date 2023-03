Stasera la Lube deve fare la Lube A Verona per pareggiare i conti

Lube, si può fare! È mercoledì di gara2 per Civitanova, attesa stasera da Verona per il secondo atto dei quarti di finale playoff. Alle 20.30 va in scena una partita diventata delicata e dal blitz obbligatorio dopo la caduta 0-3 patita domenica. Quest’anno i quarti non sono più al meglio dei 3 incontri, sono stati allungati a 5 e quindi non si rischia l’eliminazione, tuttavia l’eventuale 2-0 metterebbe i biancorossi in una condiziona ultra critica, arrivando con la pelle d’oca a gara3 in programma domenica all’Eurosuole Forum. Al Pala Agsm Aim bisognerà fare i conti con il sogno-storica semifinale degli scaligeri e del loro pubblico, ma soprattutto con il talento nelle mani dei baby attaccanti di Stoytchev, tra la classe di Mozic, la verticalità di Keita e il braccione di Sapozhkov. Oltretutto i gialloblù hanno altri due aspetti psicologici a favore. La pressione è naturalmente sulle spalle dei tri-campioni d’Italia in carica e Verona è pure carica a pallettoni cavalcando la notevole striscia di 8 risultati consecutivi!

Si pensava che, giovane ed inesperta (non faceva la post season dal 2019), avrebbe pagato lo scotto dei playoff, invece ha vinto nonostante il servizio non così pericoloso e numeri peggiori pure a muro. Detto questo, coach Blengini sa benissimo che la sua Lube ha tutte le carte in regola per pareggiare la serie e tornare almeno potenzialmente in vantaggio avendo poi gara3 e 5 in casa. Domenica in fondo Civitanova ha perso sempre e solo ai vantaggi, aspetto che testimonia il grandissimo equilibrio sul taraflex. Anzi ha sempre avuto per prima il set ball, ma semplicemente è stata meno brava e lucida. All’Eurosuole Forum sono state pagate a caro prezzo la serata no di Yant, la mancanza di killer instinct e soprattutto l’enormità di errori, addirittura 33 (15 in attacco e ingenue infrazioni annesse). Insomma errori poco dovuti all’avversario e che possonodevono scomparire.

I campioni d’Italia hanno raggiunto la città di Romeo e Giulietta nel pomeriggio di ieri e vedremo se stasera Blengini farà qualche variazione al sestetto, in gara1 ha preferito Bottolo a Nikolov ottenendo discrete risposte. Così come fanno gli altri su Nikolov, si dovrà mirare a raffica Keita che è opposto e fatica in ricezione ma in gara1 è stata cercato 18 volte contro le 27 di Gaggini. Infine pronto ad entrare Garcia (che nei due confronti di regular season aveva sempre dato un valido contributo) qualora Zaytsev risultasse ancora discontinuo.

Le probabili formazioni

WithU Verona: palleggiatore Spirito; opposto Sapozhkov; schiacciatori Mozic e Keita; centrali Mosca e Grozdanov; libero Gaggini. A disposizione Raphael, Jensen, Magalini, Cavalcanti, Zanotti, Cortesia, Bonisoli. All. Stoytchev.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Bottolo; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Yant, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Andrea Scoppa