Marche, i luoghi abbandonati: dove sono i più belli

Sono preda dell’incuria, non di rado inghiottiti dalla vegetazione, trascurati, vandalizzati o additati, per varie ragioni, come ‘luoghi da evitare’. Eppure, il fascino decadente emanato da borghi disabitati, ville abbandonate, aree industriali dismesse, insediamenti rurali e strutture agrarie non più produttive, nosocomi, centri termali, discoteche e locali caduti in disgrazia attrae un numero crescente di appassionati (i cosiddetti ‘urban explorers’). Tra coloro che si avventurano alla scoperta di questi luoghi per fotografarli, mapparli, censirli e, in qualche modo, riportarne alla luce la bellezza perduta , ci sono i fotografi ideatori del progetto ‘Tesori abbandonati’, attivo, per ora, solo sui social. A loro abbiamo chiesto di tracciare un percorso ideale, assolutamente non esaustivo, tra alcuni dei luoghi abbandonati più rappresentativi nelle Marche.

Leggi anche: Alla scoperta dei luoghi misteriosi dell'Emilia Romagna