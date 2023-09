Alluvione nelle Marche: ritrovato alle Tremiti il corpo di Brunella Chiù

Ancona, 13 settembre 2023 – E’ stato trovato dopo un anno il corpo di Brunella Chiù, 56 anni, l’ultima dispersa della terribile alluvione nelle Marche del 15 settembre 2022. E’ la tredicesima vittima, l’unica che risultava ancora dispersa fino ad oggi. Fu travolta dall’andata del Nevola a Barbara, in contrada Coste, nel Senigalliese. Il corpo è stato trovato nelle acque delle isole Tremiti ed è attualmente sepolto al cimitero di Vieste (in provincia di Foggia).

Brunella Chiù, il corpo ritrovato a un anno dalla tragica alluvione delle Marche

I resti della povera mamma di Barbara sono stati cercati per tutti questi mesi dagli uomini della Forestale - Nipaaf dell’Aquila che hanno scandagliato chilometri e chilometri assieme alle unità cinofile. A confermare l’identità dei resti è stato il test del Dna affidato ai carabinieri del Ris di Roma.

“Esprimo a nome dell’intera comunità – commenta il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – il ringraziamento e la riconoscenza ai carabinieri forestali e all’autorità giudiziaria per il fondamentale lavoro che ha condotto al ritrovamento di Brunella. La nostra gratitudine va alla Prefettura di Ancona, a tutte le forze dell’ordine, alla protezione civile e alle altre Istituzioni che si sono prodigate sin dai primi momenti nelle attività di ricerca”.

Una famiglia distrutta

Nella catastrofe perse la vita anche la figlia di Brunella, Noemi Bartolucci, di 17 anni. Mentre il figlio 23enne Simone Bartolucci riuscì a salvarsi restando per ore aggrappato a un albero, fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Le due donne invece sono state raggiunte dallo “tsunami” di acqua e fango, mentre tentavano di mettersi in salvo in auto: Noemi era stata ritrovata morta in un campo a Corinaldo all'indomani, di Brunella invece nessuna traccia per mesi, fino ad oggi.

Tredici vittime ufficiali

Con il ritrovamento di Brunella Chiù il numero delle vittime della catastrofe passano ufficialmente da 12 a 13.

La vittima più giovane: Mattia Luconi, 8 anni

La vittima più giovane fu Mattia Luconi, 8 anni, strappato via dalla violenza dell’acqua dalle braccia di mamma Silvia. Fu ritrovato il 23 settembre a San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino).

Tutti i nomi, per non dimenticare

Le persone che hanno perso la vita abitavano a Pianello d'Ostra, Ostra, Trecastelli, Barbara, Bettolelle, Rosora e Arcevia in provincia di Ancona. A Pianello d’Ostra: due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, di 65 e 25 anni. Con loro c'era anche Diego Chiappetti, 52 anni. La quarta vittima di Ostra è Fernando Olivi, 82 anni, la quinta Mohamed Enaji, di 42 anni (cittadino italiano di origine marocchina), A Barbara, invece, è morta Erina Febi, detta Rina, 77enne originaria di Montecarotto. Sempre a Barbara Noemi Balducci e la mamma Brunella Chiù. A Trecastelli Maria Luisa Sereni, ottantenne. In una frazione di Senigallia, Bettolelle, è morto Gino Petrolati, 89 anni. La decima vittima che si aggiunse all'elenco fu Augusto Montesi, 82 anni, di Rosora. L’undicesima vittima ritrovata fu Michele Bomprezzi, di 47 anni fratello dell'ex sindaco di Arcevia Andrea Bomprezzi. E poi il piccolo Mattia Luconi, il figlio della farmacista Silvia Mereu.