Censimento Istat Marche, ecco l’andamento demografico

Ancona, 29 settembre 2023 – La popolazione nella regione Marche continua a diminuire. Questo è il risultato del censimento permanente ISTAT basato su un’analisi dei dati retrospettiva, che monitora i cambiamenti demografici in Italia. Sulla base della popolazione legale censita entro il 31 dicembre 2021, la regione ammonta a 1.487.150 residenti.

Rispetto ai dati del precedente censimento, la popolazione è diminuita di circa il 3.4%, con perdite in tutte le province, che variano da quella massima di Macerata (-4,6%) a quella minima di Ancona (- 2,6%).

Gli andamenti negativi sono in linea con i dati del territorio nazionale: se da un lato, infatti, la popolazione continua ad invecchiare, d’altra parte il numero dei nuovi nati non compensa le morti. In generale, secondo studi predittivi effettuati sul territorio nazionale, la popolazione decrescerà sempre di più: da 59 milioni al primo gennaio 2022 a 58,1 mln nel 2030, a 54,4 mln nel 2050 fino a 45,8 mln nel 2080.

A peggiorare la situazione nelle Marche, un crollo degli occupanti, soprattutto donne, che scendono a 634 mila in controtendenza nazionale, che può rispecchiarsi nella scelta delle persone di non avere figli e famiglia. Dal comunicato territoriale è emerso che al calo demografico, si associa inoltre un calo del numero di comuni che si è ridotto da 239 a 225. Sono 25 i comuni che, in base alle classi di ampiezza demografica – 12 classi secondo una popolazione che va fino a 500mila abitanti - sono transitati in una classe demografica inferiore.

Tra questi anche Ancona, che scende sotto i 100 mila abitanti.

Rispetto al 2020, nel comunicato territoriale dell’Istati viene evidenziato come ci sia stato un decremento del numero di residenti: 8.670 persone in meno nella regione. A livello provinciale, Ancona è il comune che perde di più, con 2.732 residenti, seguita subito da Macerata (-2.424) e Fermo (-1.416), che registrano anche il maggiore decremento relativo (-0,8%).