Censimento 2023 in Emilia Romagna: chi deve farlo e quando

Bologna, 29 settembre 2023 – Al via il secondo anno per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni firmato Istat, che a partire da lunedì 2 ottobre coinvolgerà circa 1 milione e 46mila famiglie e 2.531 comuni italiani, di cui 107 in Emilia Romagna. L’obiettivo è registrare le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche a livello nazionale, regionale, locale di edifici e persone, per poi metterle a confronto con i dati precedenti e con quelli emersi dai censimenti di altri Paesi. Ti è arrivata la lettera? Ecco cosa devi fare.

Che cos’è il Censimento permanente

Il censimento è una raccolta di informazioni di tipo demografico o socio-economico sulla popolazione e gli edifici in cui risiedono. L’Istat raccoglie questi dati 2018, ora con cadenza annuale e non più decennale. Tale censimento si svolge in tutti i Paesi dell’Unione Europea e nella maggior parte dei Paesi extra Ue, seppur con modalità e tempistiche diverse.

A cosa serve e come funziona

Le caratteristiche raccolte dall’Istat riguardano dati sul territorio e le condizioni socio economiche di chi lo abita e funziona a livello locale, regionale e nazionale. Tale censimento non riguarda tutte le famiglie italiane, ma solo un campione di volta in volta estratto. A questo campione viene sottoposto un questionario, obbligatorio per legge, che fornirà le informazioni utili sulla consistenza della popolazione residente e sulle caratteristiche del patrimonio abitativo.

Quando viene fatto il censimento

Il censimento di quest’anno si svolge dal 2 ottobre al 22 dicembre, raccogliendo informazioni in merito alla data del 1 ottobre 2023 (tutte le risposte fornite nel questionario dovranno dunque essere riferite alla propria situazione in quel giorno). I primi risultati del censimento saranno poi diffusi a dicembre 2024.

Chi deve partecipare al questionario?

Le famiglie coinvolte nel campione ricevono una lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat contenente le modalità per partecipare. Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma - come sottolinea l’Istat - anche un’importante opportunità di miglioramento.

Cosa bisogna fare se si riceve la lettera

L’Istat invia alle famiglie coinvolte una lettera informativa contenente finalità e modalità di svolgimento del questionario. Attraverso essa, l’ente fornisce anche le credenziali per accedere questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita.

Visita del rivelatore: come funziona e quando

Può succedere che al posto di una lettera che invita a svolgere il questionario, arrivi a casa una locandina del Censimento che annuncia la visita di un rilevatore. Il rilevatore non è altro che l’incaricato che compirà l’indagine per conto di Istat. Dal 2 al 16 ottobre coloro che saranno scelti verranno informati dell’avvio della rivelazione tramite la suddetta locandina affissa nell’androne di casa. Essa contiene: il nome del rilevatore incaricato dal Comune di appartenenza, il giorno e l’orario ora della visita. La finestra temporale in cui avverrà la visita sarà dal 17 ottobre al 22 novembre. In questo mese, il rivelatore incaricato munito di tesserino contatta il residente e, dopo aver raccolto alcune informazioni anagrafiche, concorda con lui o lei le diverse modalità di partecipazione al Censimento, ovvero:

- intervista faccia a faccia nella propria casa; - intervista faccia a faccia presso il Centro comunale di rilevazione con operatore comunale; - compilazione autonoma presso il proprio domicilio del questionario online sul tablet del rilevatore; - compilazione autonoma del questionario online presso il Centro comunale di rilevazione.

Dove e come compilare il questionario online

Si può procedere su questo sito, cliccando sul pulsante “Accedi”. Se non si dispone di un collegamento a internet, ci si può recare presso i Centri Comunali di Rilevazione.

Info, contatti e assistenza censimento

Si può chiedere assistenza dal 2 ottobre al 22 dicembre chiamando il numero verde Istat 800.188.802 attivo tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21. Contestualmente, con gli stessi orari, si possono contattare i Centri Comunali di Rilevazione.

Elenco dei comuni in Emilia Romagna, coinvolti nel censimento

Provincia di Bologna:

Bologna

Bentivoglio

Borgo Tossignano

Budrio

Casalecchio di Reno

Castel San Pietro Terme

Castel d'Aiano

Castel Maggiore

Castiglione dei Pepoli

Imola

Loiano

Ozzano dell'Emilia

Pieve di Cento

San Benedetto Val di Sambro

San Giorgio di Piano

San Giovanni in Persiceto

San Lazzaro di Savena

San Pietro in Casale

Sant'Agata Bolognese

Malalbergo

Molinella

Medicina

Loiano

Valsamoggia

Provincia di Ferrara:

Argenta Cento

Comacchio

Copparo

Jolanda di Savoia

Ostellato

Poggio Renatico

Portomaggiore

Terre del Reno

Provincia di Forlì-Cesena:

Bertinoro

Cesena

Cesenatico

Civitella di Romagna

Forlì

Meldola

Mercato Saraceno

Portico e San Benedetto

Predappio

Rocca San Casciano

Savignano sul Rubicone

Provincia di Modena:

Mirandola

Bomporto

Carpi

Castelfranco Emilia

Fanano

Formigine

Frassinoro

Pavullo nel Frignano

Riolunato

San Prospero

Sassuolo

Savignano sul Panaro

Serramazzoni

Sestola

Soliera

Spilamberto

Vignola

Provincia di Parma:

Calestano

Colorno

Felino

Fidenza

Fornovo di Taro

Langhirano

NocetoNoceto

Sala Baganza

Salsomaggiore Terme

Sissa Trecasali

Soragna

Terenzo

Varsi

Provincia di Piacenza:

Alseno

Bettola

Caorso

Monticelli d’Ongina

Lugagnano Val d’Arda

Gazzola

Farini

Corte Brugnatella

Fiorenzuola d’Arda

Pianello Val Tidone

Podenzano

Rivergaro

Rottofreno

Vigolzone

Pontenure

Provincia di Ravenna:

Bagnara di Romagna

Brisighella

Castel Bolognese

Cervia

Cotignola

Faenza

Lugo

Massa Lombarda

Ravenna

Russi

Provincia di Reggio Emilia:

Albinea

Baiso

Brescello

Cadelbosco di Sopra

Campagnola Emilia

Campegine

Carpineti

Castellarano

Castelnovo ne' Monti

Correggio

Gualtieri Luzzara

Poviglio

Quattro Castella

Rubiera

Toano

Ventasso

Viano

Provincia di Rimini:

Bellaria-Igea Marina

Casteldelci

Santarcangelo di Romagna

Morciano di Romagna

Mondaino

Novafeltria

Rimini

Riccione

San Leo

Verucchio