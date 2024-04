Acccade, il bando da 300mila euro per progetti culturali 2024: requisiti e scadenza

Bologna, 15 aprile 2024 - Al via in nuovo bando da Acccade, l’iniziativa della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per finanziare progetti culturali nel territorio. Arte-Creatività- Coesione-Coscienza-Accessibilità-Democrazia-Educazione è stato presentato lo scorso 11 aprile a Bologna, durante l’incontro ‘La cultura rende liberi. Educare all’arte, fra inclusione e consapevolezza’.

Il nuovo bando, dal valore complessivo di 300mila euro, punta infatti a raggiungere i gol dall’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, utilizzando la cultura per diminuire le disuguaglianze per una società più empatica e inclusiva. Ecco come funziona il bando.

Come funziona il bando

Il bando finanzia progetti culturali che mirano a promuovere il benessere individuale e a contribuire alla costruzione di una società democratica basata su valori come l'empatia, la pluralità e l'equità. Sono ammessi progetti che coinvolgono le arti e la cultura come mezzi per guarire, rigenerare e creare un linguaggio universale che possa connettere le persone. Il 17 aprile 2024, alle 15, è previsto un webinar online per una panoramica sul bando, tramite link sul sito della Fondazione.

Quali progetti finanzia

I progetti finanziati devono avere una durata di 12 mesi e devono svolgersi principalmente a Bologna e a Ravenna. Una volta inviata la domanda, le proposte saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri:

- Ecosistema e risorse di progetto (20/100): si terranno in considerazione partenariato, reti e relazioni extra-partenariato, risorse umane retribuite e volontarie, esperienza pregressa.

- Azione progettuale (50/100): si terranno in considerazione analisi di contesto, azione progettuale e sua coerenza con le evidenze dell’analisi di contesto e con gli ambiti di intervento del bando (con focus su persone destinatarie, analisi di fattibilità).

- Orientamento all’impatto e allo sviluppo sostenibile del progetto (30/100): si terranno in considerazione ipotesi sulle dimensioni di cambiamento influenzate dal progetto, utilizzo delle leve strategiche, pratiche/piano di monitoraggio in itinere, rendicontazione finale e sostenibilità futura del progetto.

Saranno premiati, inoltre, i progetti che si rivolgono a giovani, persone con vulnerabilità socio-economico, etnia, condizione di disabilità, ecc.; che mirano ad azioni di cura e coordinamento del partenariato; e che guardano a quartieri, aree periferiche o urbane della città.

Importo del co-finanziamento

Le proposte devono avere un valore complessivo compreso tra 15.000 e 50.000 euro. La Fondazione finanzierà fino al 75% del costo complessivo del progetto, mentre il restante 25% dovrà essere coperto da cofinanziamento, che può provenire dal richiedente o da altri finanziatori.

Scadenza e modalità di presentazione delle domande

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 12 del 31 maggio 2024. Le proposte devono essere inviate esclusivamente tramite procedura online, alla voce ‘Chiedi un contributo sul sito www.fondazionedelmonte.it.