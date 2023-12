Covid e influenza, salgono i casi. Marche sopra la media nazionale

Ancona, 7 dicembre 2023 – Così come l’influenza i cui casi sono in aumento con la previsione del picco a Natale, anche il Covid-19 sta facendo registrare un’impennata. Nelle Marche si assiste a un peggioramento dell’incidenza per 100 mila abitanti (81) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (22,2%) rispetto alla settimana precedente. Lo ha reso noto la Fondazione Gimbe in riferimento all’ultima settimana di novembre.

Covid e influenza, salgono i casi nelle Marche

Sempre secondo il monitoraggio Gimbe, le Marche si posizionano sopra la media nazionale per i posti letto occupati in area medica da pazienti Covid-19 (17,7%), mentre sono sotto la media nazionale per i posti letto occupati in terapia intensiva (1%).

Per quanto riguarda i nuovi casi di Sars-Cov-2 per 100.000 abitanti dell’ultima settimana presa in considerazione, suddivisi per provincia, risulta: quella di Ancona 113 (+22,1% rispetto alla settimana precedente), quella di Fermo 72 (+51,3%), quella di Ascoli 68 (+15,3%), quella di Pesaro-Urbino 60 (+27,4%) e quella di Macerata 59 (+8,5%).

E ancora, sul fronte vaccinazioni contro il Sars-Cov-2, la percentuale di popolazione under 60 coperta dal vaccino è pari allo 0,2% (media Italia 0,4%), quella tra 60 e 69 anni all’1,8% (media Italia 3%), quella tra 70 e 79 anni al 3,5% (media Italia 5,4%), quella over 80 anni al 4,5% (media Italia 7,4%).

Dunque, per quanto riguarda il vaccino anti Covid-19, la popolazione marchigiana immunizzata è sotto la media nazionale. In Italia, secondo il Ministero della salute, ‘si conferma la predominanza di ceppi virali ricombinanti omicron riconducibili a XBB, e in particolare alla variante d’interesse EG.5, in accordo con quanto osservato in altri Paesi’. Nella provincia di Ascoli il numero di positivi, comune per comune, è consultabile da report della Regione.