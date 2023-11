Malore alla guida, muore a 61 anni ad Ancona

Ancona, 11 novembre 2023 – Finisce contro una colonnina dopo essere entrato in un’area di servizio. Malore fatale stronca un 61enne. È accaduto stamattina, sulla Statale 16, attorno alle 7.30. Lo schianto in conseguenza del malore è avvenuto all’altezza dell’Angelini. L’uomo probabilmente avrebbe invaso la corsia di marcia opposta finendo dentro il distributore di benzina. Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti, i militi del 118 (Croce Rossa e automedica) oltre la polizia. Il massaggio cardiaco è andato avanti senza sosta, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.