Dalle Marche a Monaco di Baviera: nel 2025 nuova tratta in treno

Pesaro, 3 dicembre 2024 – Il treno diretto per Monaco farà tappa a Pesaro. Dal 17 aprile al 6 ottobre 2025 un nuovo RailJet collegherà le Marche - Pesaro, Senigallia e Ancona - e l'Emilia Romagna (Tappa a Cattolica e Riccione) con la capitale della Baviera. Il servizio, perfetto per il turismo, è stato realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB e rappresenta “un salto di qualità per il turismo di tutto il nostro territorio - commenta il sindaco Andrea Biancani -. E’ un servizio che offre ai viaggiatori tedeschi, ma anche a quelli pesaresi, una valida alternativa al traffico autostradale. E’ certamente un modo più sostenibile per visitare la nostra città o la Germania”.

Gli orari non sono dati per definitivi. "La nuova tratta verrà presentata ufficialmente - osserva il sindaco -. Indicativamente c'è stato detto che il treno sarà disponibile tutti i giorni con una corsa di andata e una di ritorno. Si ipotizza la partenza da Monaco di Baviera alle ore 9.34 e l’arrivo del treno a Pesaro intorno alle 18,30/19.Il primo rientro nelle Marche è previsto ad Ancona. A Pesaro dovrebbe fermare tra le 11.45 e le 12, arrivando poi a Cattolica – la fermata successiva – alle 12.16”.

Secondo quanto appurato dal sindaco con i tecnici che stanno mettendo a punto la nuova tratta: “il collegamento - conclude Biancani - coprirà in autunno il periodo di vacanza dei bavaresi offrendo 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in business. Non mancherà la carrozza multifunzionale con posti per le persone con disabilità. Il treno sarà attrezzato per il ricovero passeggini, biciclette, sci e snowboard. Ci sarà un vagone ristorante e tre saranno le aree snack. A garantire il servizio saranno i nuovi treni RailJet New Generation, mezzi di ultima generazione, dotati di wi-fi”.