Gomme invernali o catene a bordo nelle Marche, quando e dove scatta l'obbligo

Ancona, 13 novembre 2024 - Manca poco alla data del solstizio d’inverno e, con l’arrivo di questa, scendono la temperature: questo può significare neve. Per quanto piacevole e divertente per i più piccoli, è altrettanto pericolosa per chi deve prendere la propria macchina per viaggi. E con il freddo bisogna far attenzione anche alla possibili gelate. Quindi, Anas ha stilato una lista delle strade nelle quali fare uso delle catene da neve, secondo l’obbligo che entrerà in vigore dal 15 novembre e sarà valido fino al 15 aprile. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale