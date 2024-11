Neve in arrivo nelle Marche: dove e quando

Ancona, 13 novembre 2024 - Neve in arrivo nelle Marche. Domani 14 novembre, secondo le previsioni meteo della Regione, cadranno i primi fiocchi nella zona dell'entroterra nella fascia oraria serale. "Il limite delle nevicate - si legge sul sito della Protezione civile - è in graduale calo fino a circa 1000 metri". Domani nella regione è prevista un'ondata generale di maltempo con piogge e temporali in tutte le province e un conseguente calo delle temperature.

I fenomeni potranno risultare più insistenti sul settore orientale della regione. L'afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali determinerà, sulle Marche, un peggioramento del tempo nella giornata di giovedì; a seguire, la rimonta del campo barico garantirà il ritorno a condizioni di tempo stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Neve prevista per giovedì 14 novembre: dove e quando

"Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso - si legge nel bollettino dell’Amap - sino al pomeriggio con assottigliamenti da nord nel proseguo. Precipitazioni a carattere sparso e in ingresso dalle coste, dove saranno più diffuse e localmente sotto forma di rovescio; quota neve in rapido abbassamento da nord fino ai 1100 metri circa serali. Venti a rinforzarsi da nord-nord-est già dal mattino sulla costa fino a moderati, da nord-ovest nell'entroterra. Temperature in calo nei valori estremi.

Che tempo farà venerdì 15 novembre?

E' previsto un generale miglioramento del meteo su tutto il territorio regionale. Il cielo sarà a tratti parzialmente coperto, ma non sono previste piogge. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione e le massime in aumento. I venti deboli dai quadranti settentrionali, moderati lungo la costa. "Possibilità di qualche blanda gelata al primo mattino - spiega Amap -, specie nelle aree interne poco ventilate".

Possibili gelate e nebbia per sabato 16 novembre

Nelle prime ore di sabato 16 novembre, attenzioni alle possibili gelate locali nei fondovalle interni. Potrebbe formarsi della foschia o banchi di nebbia sulla costa marchigiana. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.

Le previsioni meteo di domenica 17 novembre

Il tempo dovrebbe mantenersi stabile nel fine settimana. Secondo l'Amap "Il cielo sarà poco coperto da nuvolaglia sparsa. Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-occidentali". E le temperature? "In crescita nei valori massimi".

Il meteo dei prossimi giorni