Neve oggi in Emilia Romagna, ecco dove: le foto più belle

Forlì, 14 novembre 2024 – La neve ha fatto il suo debutto in Emilia Romagnao. Le previsioni meteo non si sono sbagliate: la prima vera nevicata (video) della stagione ha già imbiancato l’appennino romagnolo e modenese. Nelle cime di Campigna, a 1068 metri di quota, in provincia di Forlì Cesena, i boschi si stanno trasformando in un paesaggio invernale da fiaba.

Prima neve nell'appennino romagnolo e modenese, da quota mille metri: a sinistra e a destra Campigna (forlì Cesena), nella foto al centro il Monte Cimone (Modena) - (Immagini da Emilia Romagna meteo)

I primi fiocchi sono segnalati anche sul Monte Fumaiolo (sempre Forlì Cesena) e sul Monte Carpegna (Rimini). Imbiancati anche il passo del Lupo e il lago della Ninfa, sul monte Cimone, nel modenese.

Previsioni meteo da venerdì 15 a lunedì 18 novembre

Venerdì e sabato in Emilia Romagna sarà invece il sole a farla da padrone, nonostante le temperature piuttosto rigide.

Cielo sereno quindi, in tutta la regione, con locali banchi di nebbia al primo mattino nelle pianure emiliane centro-occidentali prossime al Po. Temperature minime in sensibile diminuzione, soprattutto nelle pianure interne, con valori di 0/3 gradi nei centri urbani, inferiori allo zero in aperta campagna con locali gelate; comprese fra 3 e 6 gradi lungo la costa. Massime stazionarie o in lieve locale aumento con valori intorno a 11/12 gradi.

Tendenza meteo da domenica 17 a martedì 19 novembre

Flussi sud-occidentali apporteranno un aumento della nuvolosità e piogge inizialmente sui rilievi, ma che da martedì sono previste in estensione all'intera regione. Temperature minime inizialmente in calo con deboli gelate di notte ed al primo mattino, poi in graduale aumento. Le massime non subiranno particolari variazioni.

Che tempo farà in Emilia Romagna