Quando torna la neve in Emilia Romagna (e dove)

Bologna, 15 novembre 2024 – È scesa la neve a visitare la valle con i suoi fiocchi dolci e sottili. Una prima nevicata tanto lieve da coprire l’Appennino come una morbida trapunta bianca. Oggi e domani il clima sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione potrebbe già cancellare i romantici paesaggi da fiaba ma, secondo le previsioni degli esperti Arpae, le precipitazioni torneranno la prossima settimana, da lunedì 18 novembre, con basse temperature che continueranno a rimanere al di sotto della media stagionale.

Un'altra immagine che ritrae Lago Santo modenese, a 1.500 metri di altitudine, imbiancato dalla prima nevicata del 14 novembre scorso

Le temperature minime ancora in calo potrebbero portare le prime deboli gelate di notte in collina ed al primo mattino di domenica 17 novembre, in aperta campagna si scenderà sotto lo zero. Le massime non subiranno particolari variazioni, la prossima settimana dovrebbero alzarsi leggermente le temperature, per tornare nella media stagionale.

Il tempo sarà ancora sereno o poco nuvoloso, su tutta la regione, con nebbie al mattino e dopo il tramonto sulle pianure emiliane. Le temperature sono ancora inferiori alla media del periodo; le minime sono comprese tra i 2 e 3 gradi nei centri urbani, inferiori allo zero in aperta campagna con gelate; comprese fra 3 e 6 gradi lungo la costa, massime comprese tra 10 e 13 gradi.

Il rifugio Capanno Tassoni in provincia di Modena. La neve lo rende un luogo senza tempo, potrebbe essere l'ambientazione perfetta per una fiaba di Andersen

La nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni dalla mattina interesseranno principalmente le aree di crinale appenninico centro-occidentale. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori minimi compresi tra 2-3 nei centri urbani, inferiori allo zero in aperta campagna con gelate; massime in diminuzione, intorno ai 10 gradi.

Un intenso flusso di correnti atlantiche tenderà ad interessare il nord Italia a partire da martedì 19 novembre. Le precipitazioni si andranno a concentrare lungo il crinale appenninico tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre. Venti forti in Appennino a partire da mercoledì 20. Temperature in aumento su valori superiori alla media.

Probabile la presenza di un campo anticiclonico sulla penisola iberica che potrebbe limitare perturbazioni sull'area mediterranea. Non è escluso, comunque, qualche episodio di precipitazione legato al richiamo di correnti che arrivano da nord-est. I quantitativi complessivamente previsti, però, si prospettano un po' al di sotto della norma del periodo. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, portandosi su valori prossimi alla media stagionale.

