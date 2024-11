Migliori scuole 2024 nelle Marche: la classifica di Eduscopio

È online la nuova edizione 2024 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado e la classifica città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Un aiuto per capire come le superiori preparano all’università o al lavoro dopo il diploma.

Il portale - nato nel 2014 - ha lo scopo di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Dall’analisi generale, emerge che i diplomati che vanno all’università continuano a risentire dell’effetto Covid, mentre l’occupazione dei diplomati tecnici e professionali ritorna ai livelli pre-pandemia. Peggiora, anche rispetto ai diplomati 2020, la percentuale di coloro che non hanno dato esami al primo anno (quasi il 20%, era intorno al 14% nel 2017 e 2018 prima della pandemia).