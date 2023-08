Tommaso Marini campione del mondo: il videomessaggio ai lettori del Carlino

Ancona, 2 agosto 2023 – Il campione mondiale di fioretto maschile, Tommaso Marini, alla redazione anconetana de “Il Resto del Carlino”. Dopo la vittoria di Milano, il giovane Marini, marchigiano di Ancona, è stato insignito del Carlino d’oro dal coordinatore regionale del Carlino, Andrea Brusa.

Marini al Carlino di Ancona

Marini si è lasciato andare ad una lunga intervista e ha persino parlato dell’operazione alla spalla destra, che dovrà affrontare a breve: “Non sono affatto preoccupato – ha detto – Sarà un intervento il meno invasivo possibile, ma mi attendono mesi di riabilitazione e non so quanto tempo ci vorrà per tornare in pedana. Forse – ha ipotizzato l’atleta – dovrò stare fermo dai 3 ai 4 mesi, ma tutto dipende dalla risposta del mio fisico all’intervento”.

Il campione mondiale di fioretto Marini durante l'intervista alla redazione di Ancona

E ancora: “La mia colonna sonora durante le gare? Mah, non ho una canzone del cuore, mi piace tutta la musica e spazio molto, sono molto versatile in questo”. Simpatia, talento, energia e solarità, Marini ha risposto alle risposte dei giornalisti e si è concesso per le foto. A margine dell’incontro, il videomessaggio per i lettori del Carlino: "Grazie mille dell’affetto che mi avete dimostrato in questi bellissimi giorni, ora mi aspetta un periodo un pochino più difficile, ma sono pronto a lottare. Vi mando un abbraccio fortissimo, ci vediamo presto”.