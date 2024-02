Le eccellenze del turismo marchigiano stasera ospiti in tv di Cristini

Urbino, 28 febbraio 2024 - Questa sera alle ore 20 nuovo appuntamento con il programma 'Nel Salotto Marchigiano', su Tele2000 (canale 18). Il format televisivo di narrazione enogastronomica turistica, ideato e condotto dal gastronomo Giuseppe Cristini, come sempre "sarà esclusivo ma non troppo - spiega il conduttore -: è una vetrina televisiva di narrazione e cultura enogastronomica, dove i personaggi in studio raccontano i valori, le esperienze e segreti della propria professione. Incontreremo poeti del gusto, professionisti della vacanza e chef stellati Michelin".

Nella puntata di oggi si parlerà della bellezza di una vacanza, del valore del turismo e di come si possono amare le Marche dal Montefeltro al Piceno.

Da seguire la amabile degustazione del vino della settimana narrata poeticamente e con classe.

Nel finale di degustazione non può mancare il motto di Cristini: 'noi non beviamo ma degustiamo amabilmente'. A tutti gli ospiti intervenuti sarà consegnato il Premio Ospitalità Marche per affermare il valore e il prestigio dell'accoglienza e dell'ospitalità marchigiana nel mondo.