Elezioni comunali 2024 nelle Marche, oggi si vota: ecco come e dove

Ancona, 8 giugno 2024 – Non solo elezioni europee nell'Election Day dell'8 e del 9 giugno. Ma, almeno nelle Marche, saranno chiamati a votare cittadini e cittadine di ben 148 Comuni su un totale di 225. I due terzi dei Municipi, infatti, andranno a confermare o modificare i propri sindaci ma anche a rinnovare i propri Consigli comunali.

Alle urne anche tre capoluoghi di provincia, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino.

Si vota già da oggi, sabato 8 giugno (dalle 15 alle 23), in concomitanza con le Europee, ma con una scheda di colore differente per le Amministrative. Urne aperte anche domani, domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23).

Nei Comuni con un numero inferiore ai 15mila abitanti è prevista l'elezione diretta del sindaco (sistema maggioritario, turno unico).

Nei capoluoghi di provincia (Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino) o nei Comuni con una popolazione di numero superiore ai 15 abitanti (Fano, Osimo, Recanati e Potenza Picena) è previsto l'eventuale turno di ballottaggio qualora i candidati non ottenessero la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per cento più uno).

Ballottaggi che, invece, si terranno nel weekend del 23 e del 24 giugno: avranno accesso i due candidati sindaco che hanno ottenuto più preferenze e sarà sufficiente la maggioranza semplice per essere proclamati fascia tricolore della città.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti è consentito il voto disgiunto (votare per un candidato sindaco e una lista non collegata), ma si potrà anche votare per sindaco e lista collegata o votare solo per il sindaco.

Si possono esprimere uno o due voti di preferenza nella lista collegata al candidato sindaco scelto, purché siano di sesso diverso (pena l'annullamento della seconda preferenza).

Lo scrutinio delle Europee verrà effettuato la sera stessa, quello delle Amministrative all'indomani (lunedì 10 giugno).

Ancona

Comuni con più di 15mila abitanti: Osimo.

Comuni con meno di 15mila abitanti: Agugliano, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense; Camerata Picena, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Filottrano, Genga, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Numana, Ostra, Poggio San Marcello, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo, Trecastelli. Ascoli Piceno

Capoluogo di provincia: Ascoli Piceno

Comuni con meno di 15mila abitanti: Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cupra Marittima, Folignano, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Venarotta.

Fermo

Comuni con meno di 15mila abitanti: Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Moresco, Ponzano di Fermo, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Macerata

Comuni con più di 15mila abitanti: Potenza Picena, Recanati.

Comuni con meno di 15mila abitanti: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Treia, Urbisaglia, Visso.

Pesaro Urbino.

Capoluoghi di provincia: Pesaro, Urbino.

Comuni con più di 15mila abitanti: Fano. Comuni con meno di 15mila abitanti: Acqualagna, Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Fratte Rosa, Frontone, Gabicce Mare, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore, Serra Sant'Abbondio, Tavullia, Urbania, Urbino, Vallefoglia.