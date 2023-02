Primarie Pd nelle Marche, dove sono i gazebo e cosa serve per il voto

Primarie Pd, i voti nei circoli: Bonaccini al 54,35%, Schlein si ferma al 33,7%. I risultati in Italia e in Emilia Romagna

Due donne per la nuova segreteria del Pd Sindaci e consiglieri: ecco chi appoggia chi

Ancona, 25 febbraio 2023 – Testa a testa tra Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi, le ultime 24 ore prima del voto (domenica 26 febbraio) per eleggere la nuova segretaria regionale del Partito Democratico. A partire dalla serata di domani, i democratici marchigiani vedranno la fine al lungo lungo periodo di commissariamento, iniziato dopo la debacle elettorale alle Regionali del 2020 che aveva portato alle dimissioni del segretario Giovanni Gostoli e, successivamente, alla nomina del commissario Alberto Losacco.

Le candidate, chi sono e cosa fanno

Michela Bellomaria, 42 anni, è stata un'operaia di Elica mentre oggi è un'operatrice sanitaria. Attualmente ricopre la carica di vicesindaco a Cerreto D'Esi e detiene le deleghe a Servizi sociali, Ricostruzione post sisma e Protezione civile.

Chantal Bomprezzi, 32 anni, è una ricercatrice universitaria con un dottorato in giurisprudenza. Dopo un passato da assessore nella Giunta Mangialardi, oggi siede sui banchi dell'opposizione in Consiglio comunale a Senigallia.

Entrambe sono sostenute da una lunga schiera di amministratori e politici locali. Bellomaria e Bomprezzi provengono dalla Federazione di Ancona del Partito Democratico, che ritroverà adeguata rappresentanza dopo essere rimasta fuori per un po' dai ruoli di peso interni al partito. Le candidature di Bellomaria e Bomprezzi hanno comunque trovato ampi consensi, firme e sostegno in tutta la regione.

I punti programmatici

Tra i principali punti programmatici, pongono al centro dell'agenda i temi dell'inclusione, della sostenibilità, dell'innovazione, dei diritti, del welfare e del lavoro. Sognano un partito più aperto e inclusivo, in grado di superare ruggini e tensioni, e di viaggiare unito verso le sfide del futuro. Se elette, dichiarano entrambe di voler concertare i programmi con l'altra candidata che uscirà battuta dalle Primarie.

Per la guida nazionale hanno ammesso di sostenere Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, nel testa a testa con l'ex vicepresidente Elly Schlein.

Il voto nelle Marche

Le urne, domani, saranno aperte dalle 8 alle 20. Potranno esercitare il diritto di voto tutti i cittadini con 16 anni di età compiuti, dunque non soltanto gli iscritti al Partito Democratico, ma che – presumibilmente – ne condividano ideali e proposte. Potranno votare anche i cittadini europei che vivono nelle Marche e gli extraeuropei con regolare permesso di soggiorno. In ogni singolo comune marchigiano saranno presenti gazebo e manifesti del Partito Democratico, in corrispondenza delle sezioni elettorali. Maggiori informazioni sul sito www.primariepd2023.it.

Dove sono i seggi nelle Marche