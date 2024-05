Giro d’Italia nelle Marche, quando e dove passa: traguardi e orari

Fano, 13 maggio 2024 - Avranno una sola tappa ma tra pochi giorni le Marche saranno grandi protagoniste al Giro d’Italia con una tappa che potrebbe far vedere sorprese agli ultimi km. Giovedì 16 maggio, è la frazione numero 12 a portare la carovana Rosa da Martinsicuro fino al traguardo di Fano chiedendo ai corridori di affrontare 193 km ricchi di piccoli saliscendi che potrebbero dar vita a qualche fuga. Per come sta andando il Giro d’Italia, si potrebbe azzardare a dire che non si prospetta una fuga con un grande margine alle spalle ma, come già successo, qualcosa potrebbe non andare secondo i piani e far arrivare i fuggitivi. L’altro scenario che si apre, invece, è che il gruppo in vista del traguardo possa tornare compatto visto che l’ultimo dentino è a10 km dall’arrivo, e dunque concludersi uno sprint. Ma occhio a chi avrà gambe particolarmente buone perché è proprio quella piccola ultima salita che potrebbe ingolosire qualche scatto di chi ha gambe buone e fame di vittoria. Una tappa dunque imprevedibile nel suo finale ma che farà certamente battere il cuore. Una tappa che tocca alcune delle località che sono state protagoniste alla Tirreno – Adriatico, che saluta il grande poeta Leopardi e che torna a Fano ricordando il passato con il successo del fanese Tonucci, le volate di Cavendish, o, ancora più indietro nel tempo, Balmamion.

La tappa numero 12

Si parte dall’abruzzese Martinsicuro per buttarsi subito nelle Marche, sbirciare il mare costeggiandolo fino a Civitanova e poi entrare leggermente sulle prime colline per poi puntare su Fano. A Martinsicuro il luogo di ritrovo è al Molo Nord quando il foglio firma aprirà alle 11.05. Da quel momento i ciclisti inizieranno a mostrarsi sul palco e a pochi metri ci sarà anche il villaggio sponsor dove poter giocare e portare a casa tanti gadget. Il via sarà dato alle 12.25 e a quel punto inizierà la corsa verso il traguardo. Tappa pianeggiante per i primi 50 km e successivamente costellata di muri e strappi fino all’arrivo, dopo una prima parte lungo l’Adriatico, superata Civitanova Marche ci si allontana dal mare arrivando allo sprint di Recananti per affrontare un percorso fatto di continui saliscendi con strappi e strappetti più o meno difficili, se ne possono catalogare 10 (di cui 4 classificati GPM). Più impegnativi, valevoli per la classifica della montagna sono a Osimo, Monsano, Ostra, La Croce. E’ invece posizionato a Ripe il traguardo Intergiro e a Mondolfo l’ultimo traguardo volante di giornata. L’ultimo strappo, inedito, sarà a Monte Giove che si trova a 9 km dall’arrivo e presenta pendenze oltre il 10%. Potrebbe essere un trampolino di lancio come i capi alla Sanremo? Resta solo da vivere la tappa.

Traguardo a Fano

Il traguardo a Fano è previsto per le 17, facendo arrivare i corridori dalla sp3, per poi percorrere viale Italia, via Sauro, viale Adriatico, via Battisti e arrivare su viale Gramsci. Nell’attesa delle emozioni dell’arrivo della corsa, infatti, ci saranno una miriade di cose da vedere e da fare. Sotto la linea del traguardo, tra le 14 e le 16.30 arriverà la pedalata ‘Un Giro nel Giro” sempre ricca di ex campioni del pedale, poi sarà la volta del traguardo per GiroE dedicato alle bici con pedalata assistita e anche in questo caso, con campioni che al Giro sono stati protagonisti, attorno alle 16 arriverà anche la Carovana con lo spettacolo dei mezzi e tanti gadget regalati all’arrivo. Sarà invece a Pincio, in viale della rimembranza, Giroland, il villaggio sponsor dove trovare gadget ma anche un piccolo spazio con la storia della corsa rosa, aperto dalle 13.30 alle 19. I bus delle squadre saranno invece posizionati al park ex foro boario.

Dove vedere la tappa marchigiana in tv

Per chi invece vorrà vedere la tappa da casa, la Rai racconterà al pubblico nazionale ogni giorno di gara. La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di “Giro Mattina” su Rai Sport HD dopodiché sempre nello stesso canale ci sarà “Prima diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo previsto per le 17:15. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa. Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport HD il TGiro, a partire dalle 20:00, e Giro Notte, alle 23:50.

Tutte le modifiche al traffico e i divieti

Ovviamente, per l’arrivo del Giro d’Italia, vi sono modifiche al traffico e divieti. Il Giro partirà da Martinsicuro alle 12.25 e sarà preceduto un’ora prima, dal passaggio della carovana pubblicitaria. Toccherà Porto d'Ascoli ss.16 (12.34), San Benedetto del Tronto ss.16 (12.41) Grottammare ss.16 (12.47), Pedaso ss.16 (13.04), Porto San Giorgio ss.(16 13), Lido di Fermo ss.16 (13.21), Porto Sant'Elpidio ss.16 (13.30), Civitanova Marche Lung. Piermanni-v.Matteotti-v.M.Polo (13.38) Civitanova Alta ; sp.10 (13.49), Montecosaro San gGiacomo-sp.10 (13.55), Ponte F. Asola sp.40 (13.59 ),Montelupone sp.21 (14.04 ),Romitelli Contr. S. Pietro (14.12 ),Recanati ; v.Kennedyv.P.Leopardi (14.20),Ponte Fiume Musone sp.105 (14.28 ),Castelfidardo v-Torres (14.33 ),Osimo : v.Colombo-sp.361 (14.41 ),Padiglione sp.3 (14.45),Villa San Paterniano sp.6 (14.50),San Paterniano : sp.5-sp.4 (14.57),Polverigi sp.2 (15.03 ),Loc. Molino : sp.21- (15.13 ),Jesi (Z.I. S. Ubaldo) ; sp.21 (15.22 ),Monsano sp.21 (15.32 ),San Marcello : sp.12 (15.36 ),Belvedere Ostrense ; sp.41 (15.42 ),Ostra sp.8 (15.46 ),Casine sp.18 (15.50 ),Passo Ripe sp.18 (15.54 ),Ripe v.Umberto I-sp.18 (15.59 ),La Croce sp.18 (16.02 ),Monterado : sp.18 (16.04 ),Mondolfo ; v.Marconi-sp.17 (16.17 ),San Costanzo sp.16 (16.21 ),Tre Ponti v,Chiaruccia-v.Campanella-v.VI str. 9 (16.32 ),Cuccurano ; v..Patuccia (16.42 ),Monte Giove (16.48 ),Centinarola : sp.3-v.Moro-vGiustizia (16.51 ),Fano v.Gramsci (16.59).