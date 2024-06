Marche da bollino arancione per il grande caldo: quando e dove

Ancona, 17 giugno 2024 – Ci siamo, il grande caldo è finalmente arrivato nelle Marche. Dopo pioggia, freddo e una corrente polare arrivata dalla Scandinavia che ha preso di mira l’entroterra e la costa Fermane, con grandine a volontà lo scorso giovedì, è arrivato in quasi tutta Italia l’anticiclone africano che porterà a lungo sole e temperature alte, con picchi, in alcune località, fino a quasi i 40 gradi.

Il beltempo sarà offuscato solo da leggere velature nell’entroterra Ascolano e, nel pomeriggio, anche in quello Anconetano e Urbinate. Le temperature andranno da una massima di 34 gradi a Osimo a una minima di 16 gradi a Fabriano. I venti saranno a regime di brezza con intensità massima di vento teso nel primo pomeriggio e provenienza dai quadranti orientali. Il mare Adriatico sarà invece quasi calmo al mattino e in serata, poi poco mosso nel pomeriggio. Dato il beltempo, non si segnalano criticità nel bollettino emesso dalla Regione.

Le previsioni di martedì e mercoledì nelle Marche

Martedì, invece, regnerà il sole il tutto il territorio, fatta eccezione per qualche nuvola velata nell’entroterra Ascolano e a un cielo totalmente sereno durante la notte. Le temperature andranno da una massima di 32 gradi a Macerata, Osimo e Montefano, a una minima di 16 e 17 gradi a Fabriano e Camerino durante la notte. I venti saranno a regime di brezza, il mare quasi calmo al mattino e poco mosso dalle ore centrali. Anche per mercoledì varrà lo stesso discorso, con cieli sereni o al più poco nuvolosi nel pomeriggio per tutta la provincia di Ancona e nell’entroterra Ascolano e Urbinate, prima di un cielo totalmente pulito da nuvole in serata.

Bollino arancione in 10 città: c’è anche Ancona

<>La prima ondata di calore porterà per la giornata di mercoledì allerta arancione in 10 città d’Italia, compresa Ancona, che dovrebbe attestarsi sui 35°. Per bollino arancione si intende il livello 2 di allerta che "indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". A Macerata si sfiorano i 37°, 34° a Urbino e 26° a Pesaro, Fermo 30° e 36° ad Ascoli. Le altre nove città sono Bologna, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. In particolare si toccheranno i 36 gradi nella Capitale, a Frosinone e a Viterbo, i 35 a Palermo. L'ondata inizierà a far salire i termometri già martedì 18 giugno, quando l'allerta arancione sarà già prevista a Perugia e a Roma.<>

Sabbia dal deserto

Circa a metà della settimana ci potrebbe essere anche un rinforzo dei venti di Scirocco con il trasporto verso le regioni italiane anche di un nuovo carico di sabbia proveniente dal Sahara.