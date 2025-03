Caricatore portatile con pannello solare da 10W impermeabile in MAXI SCONTO su Amazon

Sei alla ricerca di un caricatore portatile adatto alle circostanze più estreme o senza elettricità? Oggi Amazon pensa alle tue esigenze e mette a disposizione uno sconto sul caricatore portatile dotato di pannello solare da 10W e per giunta impermeabile: risparmierai il 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 25,71€. Approfittane subito e non perdere questa chance!

Caricatore portatile dotato di pannello solare e certificazione IP67

Questo caricabatterie con pannello solare per dispositivi elettronici è dotato di una porta di uscita USB A (5 V/2 A max) integrata per collegare direttamente e caricare telefoni, piccoli power bank, tablet, ventole USB, torce elettriche, smartwatch, WiFi protable e altri piccoli dispositivi.

Presente un chip intelligente che identifica automaticamente i dispositivi collegati e regola la corrente di uscita per offrire la velocità di ricarica più veloce possibile. L'indicatore LED permette di monitorare visivamente lo stato di lavoro. Il pannello solare FlexSolar da 10 W garantisce una ricarica sicura con protezione da sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuito.

Inoltre utilizza tecnologie di laminazione e incapsulamento della pellicola ETFE che forniscono una buona trasmissione della luce e capacità di resistenza agli agenti atmosferici. Si tratta di pannelli realizzati in monocristallino A+ che convertono efficacemente l'energia solare in energia elettrica e tasso di conversione fino al 24% e classe di protezione IP67 che può funzionare in condizioni meteorologiche inaspettate.

Perfetto per l'emergenza elettrica all'aperto. Le dimensioni sono compatte e il design a 3 pieghe lo rendono simile, in termine di dimensioni ad un iPad. Pesa, infine, solo 300 grammi. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione è super allettante.

