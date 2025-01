Garmin Instinct 2: lo smartwatch rugged pensato per gli sportivi, oggi a soli 199,00€

Il Garmin Instinct 2 è uno smartwatch dal design robusto e ricco di funzionalità, è ora disponibile su Amazon al prezzo di 199,00€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Questo wearable è perfetto per chi è alla ricerca di un companion affidabile per la gestione delle attività sportive, le avventure all’aperto e il monitoraggio della salute quotidiana.

Garmin Instinct 2: best buy con il 20% di sconto

Progettato per resistere alle condizioni più estreme, il Garmin Instinct 2 vanta un design rugged conforme agli standard militari USA MIL-STD-810, che garantisce resistenza a urti, calore e immersione.

Con una cassa da 45 mm in un elegante colore Graphite, va benissimo sia per le attività outdoor che per la vita quotidiana.

È in grado di offrire fino a 28 giorni di autonomia in modalità smartwatch, risultando così perfetto per chi non vuole preoccuparsi di ricaricarlo frequentemente.

L’Instinct 2 è dotato di funzioni complete per il monitoraggio della salute, tra cui:

Cardiofrequenzimetro per controllare il battito cardiaco in tempo reale;

per controllare il battito cardiaco in tempo reale; sensore SpO2 per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, essenziale per sport in alta quota o per chi desidera un’analisi più dettagliata della salute;

per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, essenziale per sport in alta quota o per chi desidera un’analisi più dettagliata della salute; Activity Tracker 24/7 , che registra passi, calorie, qualità del sonno e livelli di stress;

, che registra passi, calorie, qualità del sonno e livelli di stress; Modem GPS integrato e supporto a ben 30 attività sportive.

Inoltre, è compatibile con Garmin Connect IQ, consentendoti così di personalizzare il dispositivo con app, widget e quadranti, rendendolo unico e adattabile alle tue esigenze. Le notifiche smart invece, permettono di ricevere chiamate, messaggi e avvisi direttamente al polso.

Con uno sconto del 20%, il Garmin Instinct 2 è disponibile a 199,00€, rappresentando un gadget dall’eccellente rapporto qualità-prezzo.

C’è la consegna celere con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, e la spedizione sarà totalmente gratuita. Non di meno si potrà usufruire – in caso di necessità – della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.