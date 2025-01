HONOR Pad X8a al minimo su Amazon: ora non ha rivali tra i tablet low cost

HONOR Pad X8a è in offerta su Amazon diventando il vero best buy del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet low cost in grado di abbinare buone prestazioni generali a una spesa contenuta. Grazie alla promo in corso, infatti, il tablet è acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico.

Per ottenere la promo, accessibile tramite il box qui di sotto, è sufficiente spuntare la casella presente nella pagina del prodotto su Amazon che consente di ottenere un coupon sconto di 30 euro. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo, per la versione del tablet con colorazione Space Grey.

HONOR Pad X8a: un ottimo tablet low cost

HONOR Pad X8a è un tablet low cost che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c'è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 8.300 mAh.

Tra le specifiche tecniche, inoltre, troviamo una fotocamera anteriore e una posteriore, con sensori da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato da MagicOS. Il tablet ha connettività Wi-Fi. La scocca è realizzata in alluminio. Le dimensioni sono pari a 257 x 168.5 x 7.3 mm con un peso di 495 grammi che rende il tablet facile da utilizzare in mobilità.

Grazie all'offerta Amazon di oggi è possibile acquistare HONOR Pad X8a con un prezzo scontato di 129 euro (sfruttando il coupon di 30 euro presente in pagina). Si tratta di un'occasione ottima per poter acquistare un tablet low cost, con ottime specifiche, un bel display e buone prestazioni generali. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.