Mini compressore portatile che gonfia di tutto e costa pochissimo (-29%)

Soprattutto se stai pensando di fare un viaggio non perdere questa offerta che ti stiamo per segnalare che sei trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello questo mini compressore portatile a soli 28,49 euro, anziché 39,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 29% che dunque adesso ti permette di avere un notevole risparmio. Con questo pratico dispositivo puoi gonfiare tutto quello che vuoi e non rimani mai con le ruote del tuo veicolo a terra. Fai presto però perché è un'offerta a tempo limitato e quindi potrebbe scadere tra pochissimo.

Mini compressore portatile: piccola spesa per un grande risultato

La sensazione di ritrovarsi con la ruota della macchina, della moto della bicicletta sgonfia è veramente una delle più brutte che si può provare ma con questo mini compressore portatile sarà un lontano ricordo. Grazie al suo design compatto e leggero lo puoi tenere nel cruscotto della macchina, nel bauletto della moto o in un piccolo zainetto e portartelo sempre dietro.

Gode di una potenza massima della pressione da 150 PSI che ti permette di gonfiare un pneumatico dell'auto in soli tre minuti e una ruota della moto in appena due minuti. Ma potrai gonfiare tantissime altre cose come palloni e materassini, praticamente tutto ciò che è gonfiabile. Inoltre questo straordinario dispositivo lo puoi usare come se fosse un Power Bank, grazie alla sua porta USB, e la sua capacità da 7500 mAh.

Ci sarebbero diverse altre cose da segnalare ma il tempo scorre e in questo momento non è assolutamente il nostro alleato. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo mini compressore portatile a soli 28,49 euro, anziché 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.