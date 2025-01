Oral-B Pro 3 3500 in offerta lampo su Amazon: lo spazzolino elettrico top di gamma a soli 44,99€

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500, in elegante colore nero, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 44,99€, con un 38% di sconto sul valore di listino. Questa offerta lampo rappresenta un’occasione unica per chi desidera provare un prodotto di altissima tecnologia per migliorare la propria igiene orale; si tratta di un dispositivo professionale che, nella sua iterazione proposta sul noto e-commerce americano, presenta tanti vantaggi per il consumatore.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500 in offerta

Il Pro 3 3500 di Oral-B utilizza una tecnologia di oscillazione, rotazione e pulsazione che garantisce una rimozione della placca fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda, progettata in collaborazione con dentisti, avvolge ogni dente per una pulizia profonda e accurata, migliorando la salute gengivale fin dalle prime settimane di utilizzo. Il sensore di pressione integrato serve per proteggere le gengive, riducendo automaticamente la velocità dello spazzolino se rileva una pressione eccessiva durante lo spazzolamento.

A tal proposito, segnaliamo che Oral-B Pro 3 3500 offre tre modalità dedicate: pulizia quotidiana, sbiancante e delicata, così si adatterà alle diverse esigenze dentali di ciascun utente; è adatto a chi ha gengive sensibili o vuole migliorare il bianco naturale dei denti. Il timer integrato di 2 minuti, con intervalli ogni 30 secondi, aiuta a rispettare il tempo raccomandato dai dentisti per una pulizia completa e uniforme. La batteria ricaricabile offre un’autonomia fino a 2 settimane con una sola carica. Infine, inclusa nella confezione c’è una custodia da viaggio, che protegge lo spazzolino e la testina durante gli spostamenti.

Il prezzo di listino dello spazzolino Oral-B Pro 3 3500 è decisamente più elevato, ma grazie all’offerta lampo su Amazon, è possibile acquistarlo a 44,99€. Con un risparmio del 38%, questo gadget è un investimento conveniente per chi cerca uno spazzolino elettrico affidabile e performante con cui migliorare la propria igiene orale.